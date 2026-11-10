दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47.5 लाख नामों का दोबारा होगा सत्यापन, EC का प्लान
दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची से 47.5 लाख नाम हटने के बाद नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के तीन लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इतना ही नहीं हटाए गए 47.5 लाख के पुनः सत्यापन के लिए नए गणना प्रपत्र तैयार किए जा रहे हैं।
दिल्ली में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच मसौदा वोटर लिस्ट से लगभग 47.5 लाख नाम हटाए जाने के बाद नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के 3 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला भी किया है। अब निर्वाचन अधिकारी हटाए गए 47.5 लाख वोटरों के विवरण का दोबारा सत्यापन कर नए गणना प्रपत्र तैयार करेंगे ताकि पात्र लोगों को फाइनल लिस्ट में शामिल किया जा सके। पूरी प्रक्रिया के बाद 22 दिसंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
3 लाख से ज्यादा आवेदन मिले
बता दें कि मसौदा सूची से करीब 47.5 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। अब आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वोटर लिस्ट में नए सिरे से नाम जुड़वाने के लिए 3 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के कुल 3,00,431 आवेदन 31 अगस्त से 9 नवंबर के बीच प्राप्त हुए।
बाहर किए गए 47.5 लाख का दोबारा सत्यापन
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी मसौदा वोटर लिस्ट से बाहर किए गए सभी 47.5 लाख वोटर्स के लिए नई गणना पर्ची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अंतिम वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए दोबारा सत्यापन की कवायद की जाएगी। फाइनल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
दोबारा सत्यापन में ये होंगे शामिल
47.5 लाख वोटर्स के लिए दोबारा सत्यापन की कवायद के दौरान गैरहाजिर, दूसरे जगह जाने वाले, मृत और दर्ज डबल नाम वाले मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। इनमें वे मतदाता भी शामिल हैं जो दिल्ली में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे और जिनके नाम मसौदा वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे।
नाम हटाने वाले 30,490 आवेदन भी मिले
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त से नौ नवंबर के बीच वोटर लिस्ट से नाम हटाने के अनुरोध वाले फॉर्म-7 के 30,490 आवेदन मिले। इसी अवधि में वोटर लिस्ट में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के 1,10,912 आवेदन भी मिले हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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