जिंदा को बताया मरा, SIR के दौरान नाम काटने की कोशिश? SC ने चुनाव आयोग को थमाया नया काम
इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में SIR के दौरान भरे गए फॉर्म-7 में पाई गईं गड़बड़ियों को लेकर सुनवाई चल रही है। मामला राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके की मतदाता सूची में पाई गई गड़बड़ियों से जुड़ा है। इन गड़बड़ियों में जिंदा लोगों को मरा हुआ बताने जैसे मामले शामिल हैं।
इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में SIR के दौरान भरे गए फॉर्म-7 में पाई गईं गड़बड़ियों को लेकर सुनवाई चल रही है। मामला राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके की मतदाता सूची में पाई गई गड़बड़ियों से जुड़ा है। इन गड़बड़ियों में जिंदा लोगों को मरा हुआ बताने जैसे मामले शामिल हैं। याचिका दायर करने वाले का दावा है कि इलाके में SIR के दौरान फर्जी और झूठे फॉर्म-7 भरे गए थे। इस सिलसिले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को जांच के आदेश दिये हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए गलत फॉर्म 7 आवेदन दाखिल करने से संबंधित आरोपों की पुष्टि करे और आवश्यक उपचारात्मक उपाय करे। फॉर्म 7 मौजूदा मतदाता सूची में नामों को शामिल करने/हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ा है।
जिंदा लोगों को बता दिया मरा… पते पर रहने वालों को गायब
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बेंच को बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ-साथ दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) को भी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी खबरें हैं कि कुछ फॉर्म-7 ऐसे भरे गए जिनमें यह दावा किया गया कि यह शख्स मर चुका है या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, जबकि वे जिंदा हैं और उसी पता पर रह रहे हैं।
फॉर्म-7 में BLA द्वारा गड़बड़ी करने के आरोप पर क्या बोला SC
दिल्ली हाईकोर्ट ने मतदाता सूची से जुड़े काम में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भूमिका पर कहा कि चुनाव आयोग का इन एजेंटों पर सीधा नियंत्रण नहीं है। दरअसल, BLA राजनीतिक पार्टियों की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, न कि चुनाव आयोग की ओर से। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को इस संबंध में शिकायत दी है। ऐसे में संबंधित अधिकारी उसकी शिकायत पर विचार करें।
दिल्ली में दावे-आपत्तियां कब तक दाखिल कर सकते?
आपको बताते चलें कि दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर के बजाय 25 नवंबर तक फाइल की जा सकती हैं। दावों का निपटारा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है और फाइनल रोल 22 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा। 31 अगस्त को, पोल पैनल ने SIR के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि लगभग 47 लाख नाम प्री-रिविजन इलेक्टोरल एरिया से हटा दिए गए थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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