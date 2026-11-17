काम की बात: दिल्ली SIR पर EC का बड़ा ऐलान; ड्राफ्ट लिस्ट से कटा है नाम तो भर सकेंगे यह फॉर्म
दिल्ली के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने एक बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग की ओर से उन मतदाताओं को एक और गोल्डन चांस दिया गया है जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से कट गए थे।
दिल्ली में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ी राहत दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली के उन मतदाताओं को फाइन वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए एक और मौका दिया गया है जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। आयोग की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि वे मतदाता जिनके नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी में जाने के कारण ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गया था उनको अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए गणना फॉर्म यानी एन्यूमरेशन फॉर्म को फिर से भरना होगा।
नाम जुड़वाने का गोल्डन चांस
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के जिन मतदाताओं को गणना चरण 30 जून से 17 अगस्त के दौरान गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए गए थे और जिनके नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट के रूप में दर्ज किए जाने के कारण ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका था। चुनाव आयोग ने उन वोटर्स को नाम जुड़वाने के लिए एक और गोल्डन चांस दिया है। ऐसे मतदाताओं को SIR के दौरान अपने मौजूदा निवास स्थान से संबंधित ईआरओ या एईआरओ के पास भरे गणना प्रपत्र जमा करने का एक और मौका दिया जाएगा।
कहां से प्राप्त कर सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मतदाता वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए अपना एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना फॉर्म) डाउनलोड करके भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वही EPIC नंबर डालना होगा। यह नंबर वही नंबर है जो नाम हटाए जाने से पहले उनके पास पहले से मौजूद था। एन्यूमरेशन फॉर्म को बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से सीधे या व्हाट्सएप/एसएमएस/ईमेल आदि के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है। खाली एन्यूमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े निर्देश आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
ऐसे जमा कर सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म
वे मतदाता जिन्होंने आवास बदला नहीं है। एन्यूमरेशन फॉर्म को विधिवत भर कर और उस पर अपने दस्तखत कर के सनलग्नक-B (जिसमें यह कारण बताया गया हो कि वे पहले गणना प्रपत्र क्यों जमा नहीं कर सके) के साथ ऑफलाइन यानी खुद जाकर या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। भरे फॉर्म को संबंधित ERO या AERO या बीएलओ के पास जाकर या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। इसे https://voters.eci.gov.in/enumeration-Form-ASD पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं।
दिल्ली के भीतर निवास बदलने वाले वोटर्स क्या करें?
इन लोगों को भी आयोग ने राहत दी है। ये लोग विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म सनलग्नक यानी एनेक्सचर-सी (जिसमें नए पते और विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख हो) के साथ खुद या परिवार के किसी सदस्य के जरिए नए पते के प्रमाण के साथ स्थानांतरित वाली जगह के विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ERO या AERO के पास जमा करा सकते हैं। इनको फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता किसी तरह की सहायता के लिए स्थानांतरित वाले मतदान केंद्र के बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ से संपर्क करने के लिए मतदाता आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर उपलब्ध 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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