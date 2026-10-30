दिल्ली में SIR की डेडलाइन फिर बदली, 25 तक नाम जुड़वाने का मौका, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?

दिल्ली में वोटर लिस्ट के एसआईआर कार्यक्रम में एक बार बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने इसकी समयसीमा 26 दिन और बढ़ा दी है। अब 25 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी और फाइल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कार्यक्रम में एक बार संशोधन कर डेडलाइन 26 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। दावों के निपटारे की समयसीमा भी 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। फाइल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 47.56 लाख लोगों के कटे नाम दिल्ली में वोटर लिस्ट की एसआईआ प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 25 दिन की मोहलत और दी है। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 47.56 लाख लोगों के नाम कटने के बावजूद अभी तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए महज 2.75 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। वहीं, नाम हटाने के लिए 21603 आपत्तियां दर्ज हुई हैं।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.56 लाख नाम कटने के सापेक्ष नाम जुड़वाने के आवेदन कम होने की वजह से उम्मीद की जा रही थी कि दावे-आपत्तियों की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने भी लिस्ट से बाहर हुए मतदाताओं को नए सिरे से फार्म-6 भरने के लिए बाध्य किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने ऐसे मतदाताओं से पते या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म भरवाए जाने के लिए कहा था। ऐसे में दावे-आपत्तियों और संशोधन के आवेदन करने के लिए 25 नवंबर तक की मोहलत मिल जाने से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली के मतदाता बीएलओ से मिलकर दावे-आपत्तियों के फार्म जमा करा सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी इनके लिए आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद नाम जुड़वाने के लिए 2,75,856 आवेदन, आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 21,603 आवेदन और वोटर लिस्ट में नाम, पते या अन्य डिटेल में सुधार के लिए फॉर्म-8 के जरिये 1,03,352 आवेदन जमा हुए हैं।

जल्द से जल्द निपटारे का प्रयास निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 30 अक्टूबर तक मिल चुके दावे और आपत्तियों का निपटारा जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान आपत्तियों और दावों के आवेदनों का सत्यापन होगा। सभी आवेदनों का सत्यापन और निस्तारण होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। आयोग के मुताबिक, किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी।

दक्षिण-पश्चिम जिले में सबसे ज्यादा आपत्तियां सीईओ कार्यालय के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम जिले में नाम हटाने के लिए सबसे ज्यादा 3,227 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इसके बाद दक्षिण जिले में 2,963, उत्तर-पूर्व जिले में 2,588 और दक्षिण-पूर्व जिले में 2,251 आवेदन जमा हुए हैं। नई दिल्ली जिले में आपत्तियों के लिए 580 फॉर्म-7 आवेदन जमा हुए।

करीब 32 लाख नोटिसों का हो चुका निस्तारण ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली के 33.14 लाख मतदाताओं को नो-मैपिंग और गणना फॉर्म में तार्किक विसंगतियों के लिए नोटिस जारी किए थे। इनमें से अब तक करीब 32 लाख नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है। बकाया नोटिसों का निस्तारण भी 30 नवंबर तक किया जा सकेगा।