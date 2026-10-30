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दिल्ली में SIR की डेडलाइन फिर बदली, 25 तक नाम जुड़वाने का मौका, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में वोटर लिस्ट के एसआईआर कार्यक्रम में एक बार बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने इसकी समयसीमा 26 दिन और बढ़ा दी है। अब 25 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी और फाइल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

ECI extends timeline for SIR electoral rolls in Delhi
दिल्ली में SIR की समयसीमा बढ़ी

चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कार्यक्रम में एक बार संशोधन कर डेडलाइन 26 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। दावों के निपटारे की समयसीमा भी 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। फाइल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 47.56 लाख लोगों के कटे नाम

दिल्ली में वोटर लिस्ट की एसआईआ प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 25 दिन की मोहलत और दी है। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 47.56 लाख लोगों के नाम कटने के बावजूद अभी तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए महज 2.75 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। वहीं, नाम हटाने के लिए 21603 आपत्तियां दर्ज हुई हैं।

ये भी पढ़ें:नाम 2026 की लिस्ट में थे तो हटाकर फॉर्म-6 के लिए क्यों कहा? दिल्ली में SIR पर SC

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.56 लाख नाम कटने के सापेक्ष नाम जुड़वाने के आवेदन कम होने की वजह से उम्मीद की जा रही थी कि दावे-आपत्तियों की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने भी लिस्ट से बाहर हुए मतदाताओं को नए सिरे से फार्म-6 भरने के लिए बाध्य किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने ऐसे मतदाताओं से पते या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म भरवाए जाने के लिए कहा था। ऐसे में दावे-आपत्तियों और संशोधन के आवेदन करने के लिए 25 नवंबर तक की मोहलत मिल जाने से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली के मतदाता बीएलओ से मिलकर दावे-आपत्तियों के फार्म जमा करा सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी इनके लिए आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद नाम जुड़वाने के लिए 2,75,856 आवेदन, आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 21,603 आवेदन और वोटर लिस्ट में नाम, पते या अन्य डिटेल में सुधार के लिए फॉर्म-8 के जरिये 1,03,352 आवेदन जमा हुए हैं।

जल्द से जल्द निपटारे का प्रयास

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 30 अक्टूबर तक मिल चुके दावे और आपत्तियों का निपटारा जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान आपत्तियों और दावों के आवेदनों का सत्यापन होगा। सभी आवेदनों का सत्यापन और निस्तारण होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। आयोग के मुताबिक, किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी।

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दक्षिण-पश्चिम जिले में सबसे ज्यादा आपत्तियां

सीईओ कार्यालय के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम जिले में नाम हटाने के लिए सबसे ज्यादा 3,227 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इसके बाद दक्षिण जिले में 2,963, उत्तर-पूर्व जिले में 2,588 और दक्षिण-पूर्व जिले में 2,251 आवेदन जमा हुए हैं। नई दिल्ली जिले में आपत्तियों के लिए 580 फॉर्म-7 आवेदन जमा हुए।

करीब 32 लाख नोटिसों का हो चुका निस्तारण

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली के 33.14 लाख मतदाताओं को नो-मैपिंग और गणना फॉर्म में तार्किक विसंगतियों के लिए नोटिस जारी किए थे। इनमें से अब तक करीब 32 लाख नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है। बकाया नोटिसों का निस्तारण भी 30 नवंबर तक किया जा सकेगा।

ऐसे कर सकेंगे दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन

जो लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं करा पाए हैं, लेकिन कराना चाहते हैं, वे अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास से फार्म लेकर उन्हें भरकर तत्काल उन्हीं के पास जमा करा सकेंगे। इसके अलावा सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी फार्म भरे जा सकेंगे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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