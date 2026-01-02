Hindustan Hindi News
दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज अब PWD के जिम्मे, सुरक्षा के लिए तैनात होंगे गनमैन और गार्ड्स

संक्षेप:

दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज अब रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है, जहाँ चोरी और स्टंट रोकने के लिए सशस्त्र गनमैन तैनात किए जाएंगे और बजट की कमी दूर कर तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

Jan 02, 2026 10:50 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली की मशहूर यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज अब लोक निर्माण विभाग (PWD) की देखरेख में आएगा। पहले यह जिम्मेदारी दिल्ली पर्यटन विभाग के पास थी। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

देखभाल की जिम्मेदारी क्यों बदली?

यह ऊंचा पुल 2018 में आम लोगों के लिए खोला गया था। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTTDC) ने 1518 करोड़ रुपये की लागत से इसे बनवाया। शुरुआती तीन साल DTTDC ने इसका रखरखाव किया, लेकिन बजट की कमी के कारण पिछले साल कई बार पीडब्ल्यूडी से इसे संभालने की गुजारिश की गई। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह तकनीकी रूप से एडवांस संरचना है, जिसे विशेष रखरखाव की जरूरत है। अब पीडब्ल्यूडी इसे बेहतर तरीके से संभालेगा।

सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

ब्रिज पर चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। नट-बोल्ट गायब हो जाते हैं, लोग स्टंट करते हैं और रील्स बनाते हैं। साफ-सफाई की समस्या है और लिफ्टें अक्सर खराब रहती हैं। इन सबको रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी नई सुरक्षा व्यवस्था लगाएगा। तीन शिफ्टों में 24 घंटे गार्ड तैनात होंगे और एक सशस्त्र गनमैन भी रहेगा। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं और जनवरी के पहले हफ्ते तक यह काम पूरा हो जाएगा।

ब्रिज की अनोखी खासियतें

यह भारत का पहला असिमेट्रिकल केबल-स्टेड ब्रिज है, जिसमें 127 स्टील केबल्स लगे हैं। यह आउटर रिंग रोड को करावल नगर और भजनपुरा से जोड़ता है। इससे लोनी, गाजियाबाद, राजिंदर नगर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और राजधानी के केंद्रीय हिस्सों तक सीधी पहुंच आसान हो जाती है। ब्रिज का पाइलॉन दिल्ली की सबसे ऊंची संरचना है, जो कुतुब मीनार से दोगुना ऊंचा है। इसमें 154 मीटर ऊंचा व्यूइंग बॉक्स है, लेकिन अभी तक इसे और लिफ्टों को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है।

