दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज अब PWD के जिम्मे, सुरक्षा के लिए तैनात होंगे गनमैन और गार्ड्स

संक्षेप: दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज अब रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है, जहाँ चोरी और स्टंट रोकने के लिए सशस्त्र गनमैन तैनात किए जाएंगे और बजट की कमी दूर कर तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

दिल्ली की मशहूर यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज अब लोक निर्माण विभाग (PWD) की देखरेख में आएगा। पहले यह जिम्मेदारी दिल्ली पर्यटन विभाग के पास थी। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

देखभाल की जिम्मेदारी क्यों बदली? यह ऊंचा पुल 2018 में आम लोगों के लिए खोला गया था। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTTDC) ने 1518 करोड़ रुपये की लागत से इसे बनवाया। शुरुआती तीन साल DTTDC ने इसका रखरखाव किया, लेकिन बजट की कमी के कारण पिछले साल कई बार पीडब्ल्यूडी से इसे संभालने की गुजारिश की गई। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह तकनीकी रूप से एडवांस संरचना है, जिसे विशेष रखरखाव की जरूरत है। अब पीडब्ल्यूडी इसे बेहतर तरीके से संभालेगा।

सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत ब्रिज पर चोरी की कई घटनाएं हुई हैं। नट-बोल्ट गायब हो जाते हैं, लोग स्टंट करते हैं और रील्स बनाते हैं। साफ-सफाई की समस्या है और लिफ्टें अक्सर खराब रहती हैं। इन सबको रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी नई सुरक्षा व्यवस्था लगाएगा। तीन शिफ्टों में 24 घंटे गार्ड तैनात होंगे और एक सशस्त्र गनमैन भी रहेगा। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं और जनवरी के पहले हफ्ते तक यह काम पूरा हो जाएगा।