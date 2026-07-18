दिल्ली में खौफनाक मर्डर: एसयूवी से बार-बार कुचलकर मार डाला, बहन का बदला लेना था
दिल्ली में खौफनाक मर्डर हुआ है। एसयूवी से बार-बार कुचलकर एक युवक की जान ले ली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने उसकी बहन को गाली दी थी। जिससे वह गुस्से में था।
Delhi Shocking Murder: नई दिल्ली की कंझावला पुलिस ने एसयूवी से स्कूटी सवार की कुचलकर हत्या करने के मामले का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सागर है। उसने पुलिस को बताया कि मृतक युवक ने उसकी बहन को अपशब्द कहा था जिसकी वजह से वह काफी गुस्से में था और उसने हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय दीपक परिवार सहित माजरा डबास गांव में रहता था। आरोपी ने न सिर्फ उसे कार से कुचलकर मार डाला। शरीर को कार से घसीटकर 200 मीटर तक ले गया।
बार-बार कार से कुचला
जानकारी के अनुसार, दीपक गुरुवार को स्कूटी से गांव के बाहर किसी के काम से गया था। इसी दौरान एक एसयूवी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। फिर चालक ने वाहन को रोकने की जगह रफ्तार बढ़ा दी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि चालक ने एसयूवी से करीब दो सौ मीटर तक घसीटा। जब स्कूटी से दीपक अलग हो गया तो एसयूवी से कई बार रौंद दिया। वह बार-बार एसयूवी आगे-पीछे करता रहा। जब दीपक के मरने की पुष्टि हो गई तो वाहन लेकर चालक फरार हो गया।
पुराना रिकॉर्ड खंगाल रहे
प्रत्यक्षदर्शी मनीष ने पुलिस को घटना की सूचना दी और दीपक को अस्पताल पहुंचा जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इससे पहले उस पर कोई केस दर्ज था यह नहीं यह जानकारी भी जुटाई जा रही है।
आरोपी ने जुर्म कबूला, घटना की वजह भी बताई
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली सूचना के आधार पर माजरा डबास गांव से सागर को दबोच लिया। पुलिस को घटनास्थल से वाहन का टूटा हुआ बम्फर भी मिल गया। पुलिस ने वाहन पर लगे खून के धब्बे को एफएसएल से संरक्षित कराया। पूछताछ में सागर ने बताया कि दीपक ने उसकी बहन को अपशब्द कहा था जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी।
आदर्श नगर में युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या
नई दिल्ली। आदर्श नगर इलाके में गुरुवार देर रात 23 वर्षीय आरिफ की बदमाशों ने पीट पीटकर हत्या कर दी। वहीं शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उन्हें मना कर हटाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरिफ परिवार सहित कुशल सिनेमा के पास सी ब्लाक जहांगीरपुरी में रहता था। वह गुरुवार देर रात आदर्श नगर इलाके में घूम रहा था। इसी दौरान एक गुट के युवकों ने लाठी डंडों से पीट दिया। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसे बीजेआरएम अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
मुस्तफाबाद में हिस्ट्रीशीटर को सरेराह गोलियों से भूना
नई दिल्ली। दयालपुर थाना क्षेत्र के ओल्ड मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार शाम दिलशाद मस्जिद के पास एक अज्ञात हमलावर ने एक 24 वर्षीय युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। घायल को आननफानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान साजिद उर्फ 'आलू दादा' के रूप में हुई है, जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस कारण हत्या के पीछे गैंगवार या रंजिश की आशंका जताई जा रही है। डीसीपी राहुल अलवाल के अनुसार, 17 जुलाई शाम लगभग 6:00 बजे दयालपुर पुलिस को सूचना मिली कि बाबू नगर के गली संख्या सात निवासी निसार अहमद के बेटे साजिद पर किसी अज्ञात शख्स ने जानलेवा हमला किया है। गोली लगने से लहूलुहान हुए साजिद को उसके परिचित तुरंत गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल लेकर भागे। जहां उसे मृत घोषित कर दिया।
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