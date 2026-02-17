दिल्ली में SHO ने CPR देकर संसद भवन के पास बेहोश ड्राइवर की जान बचाई
नई दिल्ली में संसद भवन के पास एक सतर्क पुलिस अधिकारी के तत्काल एक्शन से एक बेहोश ड्राइवर की जान बच गई। राजीव चौक मेट्रो थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) तेज दत्त गौर ने मौके पर पहुंचकर सीपीआर देकर व्यक्ति को नई जिंदगी दी।
पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार शाम की है। इस समय SHO तेज दत्त गौर नियमित पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान उन्होंने संसद भवन के पास एक खड़ी कार देखी, जिसके अंदर ड्राइवर असामान्य स्थिति में दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर पाया गया कि कार अंदर से लॉक थी और चालक अचेत अवस्था में था।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SHO ने तुरंत निर्णय लिया। आसपास मौजूद लोगों की भीड़ स्थिति को देख रही थी, लेकिन कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में तेज दत्त गौर ने बिना समय गंवाए कार का शीशा तोड़ा और ड्राइवर को बाहर निकाला।
इसके बाद उन्होंने मौके पर ही सीपीआर देना शुरू किया। कुछ मिनटों की लगातार कोशिश के बाद ड्राइवर को होश आ गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यदि समय पर यह कदम नहीं उठाया जाता, तो घटना घातक साबित हो सकती थी।
बाद में ड्राइवर की पहचान एक सीनियर सरकारी अधिकारी के ड्राइवर के रूप में हुई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे विस्तृत चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने SHO की तत्परता और साहस की सराहना करते हुए कहा कि उनकी त्वरित सूझबूझ और पेशेवर प्रशिक्षण के कारण एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। यह घटना राजधानी में पुलिस की सतर्कता और मानवता का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।