वसीम हत्याकांड महज शुरुआत... लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप

संक्षेप: शास्त्री पार्क में गैंगस्टर छेनू के करीबी वसीम की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने सोशल मीडिया पर ली है, जिसमें हत्या को आपसी रंजिश का परिणाम बताते हुए विरोधियों को चेतावनी दी गई है।

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 30 दिसंबर को वसीम की हुई हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आई एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पोस्ट में कहा गया है कि वसीम की हत्या की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी और उस पर पहले भी कई बार हमले किए गए थे, लेकिन वह हर बार बच निकला। इस दावे के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने पोस्ट की सत्यता और इसके पीछे की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पोस्ट वास्तविक है या भ्रामक, इसकी पुष्टि के लिए तकनीकी और खुफिया जांच की जा रही है।

वसीम था गैंगस्टर छेनू का करीबी पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वसीम गैंगस्टर छेनू का करीबी बताया जाता था। मंडोली जेल में बंद रहने के दौरान उसकी हाशिम बाबा गिरोह से विवाद की शुरुआत हुई। इसी दौरान हाशिम बाबा के करीबी समीर बाबा से वसीम की कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद वसीम ने सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ा दी थी और हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार वीडियो पोस्ट करने लगा था। इन वीडियो में वह गैंगस्टर छेनू का समर्थन करता और हाशिम बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद वसीम को लगातार धमकियां मिलने लगी थीं।

पुलिस से वसीम की पत्नी ने सुरक्षा मांगी थी 14 जुलाई को एक और सनसनीखेज घटना सामने आई, जब तीन बदमाश जीटीबी अस्पताल के वार्ड में घुस गए। बदमाशों ने वसीम समझकर 32 वर्षीय रियाजुद्दीन पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद वसीम की पत्नी आफरीन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वसीम की गतिविधियां और सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो उसकी हत्या की बड़ी वजह बने। टीम सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पहले भी वसीम पर चार बार हमले किए गए थे पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वसीम पर इससे पहले चार बार जानलेवा हमले किए जा चुके थे। 12 जून को वेलकम इलाके के शैतान चौक पर बातचीत के बहाने बुलाकर उस पर और उसके दोस्त आसिफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि पास में मौजूद दो बुजुर्ग भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। कई गोलियां लगने के बावजूद वसीम की जान बच गई थी और उसका जीटीबी अस्पताल में लंबे समय तक इलाज चला था। इलाज के बाद वसीम की हालत में सुधार हुआ और वह अस्पताल से बाहर आ गया था।