दिल्ली में शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट में लगी आग, गुस्साई भीड़ ने दमकल की गाड़ियों पर किया पथराव

दिल्ली में शुक्रवार देर रात शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। इस दौरान जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की एक फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। आग की सूचना मिलने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो गुस्साए स्थानीय लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के शुरुआती प्रयासों के सीमित होने के चलते लोगों में यह गुस्सा भड़का था। हालांकि, अब आग बुझा दी गई है। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल सका है।

अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का सही कारण अभी भी जांच के दायरे में है। हालांकि, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम भी इलाके का मुआयना करने और नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए मौके पर पहुंच गई है।

फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि यहां लकड़ी और प्लाइवुड और फर्नीचर जैसे बहुत ज्यादा ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही आग को काबू में करने के लिए दमकल कई गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर भेजी गईं।

दमकल को रात 11:57 पर मिली आग की सूचना : मुखर्जी डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर डी.बी. मुखर्जी ने कहा कि दिल्ली फायर सर्विस को रात 11:57 बजे आग लगने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीमें तुरंत ही उस इलाके में भेज दी गईं।मुखर्जी ने पत्रकारों को बताया, “फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना 11:57 बजे मिली। शुरू में, एक सामान्य रिस्पॉन्स टीम भेजी गई थी। हालांकि, यह देखते हुए कि यह एक ऐसी मार्केट है, जहां भारी मात्रा में बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाला सामान मौजूद है, इस घटना को बाद में एक 'बड़ी' (Major) आग घोषित कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर इसे 'मध्यम' (Medium) कैटेगरी की आग की कैटेगरी में रखा गया। आग जल्द ही बहुत बड़े इलाके में फैल गई, और यह मार्केट भी काफी बड़ी है। यहां मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचर, प्लाईवुड और इसी तरह के सामानों का व्यापार होता है। कुल मिलाकर, अब तक लगभग 25 से 30 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है -- हमें इस बात की कन्फर्मेशन मिल गई है।”

दिल्ली पुलिस करेगी कारणों की जांच मुखर्जी ने बताया, "आग लगने के कारण के बारे में, हमें अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ही आग लगने के सही कारण का पता लगाएगी, क्योंकि इसकी जांच उनके अधिकार क्षेत्र में आती है।''

मौके पर मौजूद कुछ लोग शुरुआती कार्रवाई के दौरान केवल दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखकर भड़क गए और कथित तौर पर उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर पथराव कर दिया।