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दिल्ली शास्त्री पार्क अग्निकांड; पत्थरबाजी के बाद 200 जवान लगे, 500 दुकानें खाक

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली के शास्त्री पार्क का फर्नीचर बाजार शुक्रवार देर रात को धू-धू कर जल उठा। भीषण आग से करीब 500 दुकानें जलकर खाक हो गईं। दमकल गाड़ियों के देरी से पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। 

दिल्ली शास्त्री पार्क अग्निकांड; पत्थरबाजी के बाद 200 जवान लगे, 500 दुकानें खाक

दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर बाजार शुक्रवार रात को धू-धू कर जल उठा। भीषण अग्निकांड में लगभग 500 दुकानें जलकर खाक हो गईं। लकड़ी और प्लाईवुड के कारण आग तेजी से फैली, जिसे बुझाने के लिए 26 दमकल गाड़ियां लगाई गईं। स्थानीय लोगों ने दमकल गाड़ियों के कथित देरी से पहुंचने का आरोप लगाकर उन पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। बताया जाता है कि लगभग 200 जवानों को तुरंत मौके पर भेजा गया जिसके बाद आक्रोशित भीड़ पर काबू पाया जा सका।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियों के कथित देरी से पहुंचने से नाराज स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने के आरोपों को आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने का काम पूरी रात जारी रहा।

आग लगने से लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:56 बजे शास्त्री पार्क के फर्नीचर बाजार में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद पथराव की सूचना मिली। पुलिस के लगभग 200 जवानों तुरंत मौके पर भेजा गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का अभियान चलाया।

इस वजह से तेजी से फैली आग

एक अधिकारी ने बताया कि लकड़ी के फर्नीचर और प्लाईवुड जैसी ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली। दमकल विभाग को रात 11 बजकर 57 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली और दमकल गाड़ियों को तुरंत रवाना किया गया। घटनास्थल पर लकड़ी का फर्नीचर और प्लाईवुड मुख्य ज्वलनशील पदार्थ थे। आग बुझाने के काम में लगभग 25 से 26 दमकल गाड़ियों को लगाना पड़ा।

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दमकल कर्मियों पर पथराव, 500 दुकानें खाक

अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों ने दमकल कर्मियों पर पथराव किया। इसके बाद रात लगभग 12 बजकर 50 मिनट पर पुलिस सहायता मांगी गई। वहीं एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आग रात लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर लगी। दमकल गाड़ियां लगभग एक घंटे बाद पहुंचीं। हमें नहीं पता कि 2 दुकानों में आग कैसे लगी। पूरा बाजार तबाह हो गया है। लगभग 500 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं।

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बस 20 दुकानें ही बचीं

शख्स ने बताया कि केवल 20 दुकान बची हैं। मैं आग लगने के लगभग 45 मिनट बाद मौके पर पहुंचा। तब तक केवल दो दमकल गाड़ियां ही माैके पर पहुंची थीं। वहीं पुलिस ने बताया कि शास्त्री पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आग कैसे लगी इसको लेकर जांच जारी है। आग लगने के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की छानबीन चल रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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