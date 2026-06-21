Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शाहदरा रेलवे स्टेशन पर शख्स की पीट-पीटकर हत्या, तीन आरोपी अरेस्ट; दो नाबालिगों को भी पकड़ा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
Follow us on Google News
share

दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर जिस शख्स की हत्या हुई, वह दिल्ली मेट्रो का सिक्योरिटी गार्ड बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और दो नाबालिगों को हिरासत में भी लिया। 

शाहदरा रेलवे स्टेशन पर शख्स की पीट-पीटकर हत्या, तीन आरोपी अरेस्ट; दो नाबालिगों को भी पकड़ा

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को योग एक्सप्रेस ट्रेन में 32 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त हुई जब शख्स के ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्रियों के साथ झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान अन्य यात्रियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। जान गंवाने वाला शख्स दिल्ली मेट्रो का गार्ड बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है।

तीनों गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सागर, प्रिंस और आकाश के तौर पर हुई है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें जमात भी मिल गई। वहीं दो नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विवाद के दौरान यात्रियों ने उस पर लात-घूंसों से हमला किया।

कैसे हुई घटना?

IP एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले धामा अपनी ड्यूटी पूरी करके गांव लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई। पुलिस के मुताबिक, वह पुरानी दिल्ली से योग एक्सप्रेस में आए थे और शाहदरा में ट्रेन रुकने के बाद कोच के दरवाजे पर खड़े थे। बात तब बिगड़ गई जब अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्रियों को रुकावट होने लगी। पुलिस ने बताया कि इस बात पर बहस हुई जो मारपीट में बदल गई और कुछ यात्रियों ने उन्हें घूंसे और लातें मारीं।

ये भी पढ़ें:‘मुझे ऐसे पीटा जैसे मैं आतंकवादी हूं’; दिल्ली में चोरी के शक में शख्स से मारपीट
ये भी पढ़ें:बाइक पार्किंग को लेकर विवाद, दिल्ली में महिला की चाकू घोंपकर हत्या, पति भी घायल

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी और हाथापाई के दौरान एक पुलिसकर्मी बीच-बचाव करने की कोशिश करता दिख रहा है। बाद में धामा को भीड़ के बीच जमीन पर पड़ा देखा गया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। इससे पहले पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एमएलसी की गई है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के यमुना बाजार के 300 मकानों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा, 60 परिवार चले गए
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।