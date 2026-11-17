Delhi Building Collapse : दिल्ली के शाहदरा इलाके में आज सुबह एक मकान की छत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं मलबे में दबने से 5 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

दिल्ली में शाहदरा के थाना विवेक विहार अंतर्गत आने वाले ज्वाला नगर इलाके में आज सुबह एक दो मंजिला मकान की छत गिरने से दो लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। वहीं, कुछ लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और दमकल विभाग के साथ ही स्थानीय लोग भी सर्च और रेक्स्यू के काम में जुटे हैं।

दिल्ली फायर सर्विस से मिली जानकारी के मुताबिक, आज सुबह 10:13 बजे शाहदरा के ज्वाला नगर की गली नंबर 6 में पीर बाबा मजार के पास एक मकान ढहने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की 4 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजकर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में तीन साल का बच्चा और 35 साल का युवक शामिल हैं। दूसरा मृतक तीन वर्षीय दिव्यांशु का परिवार बिहार के गया जिले के रहने वाला है। परिवार में मां पिता के अलावा एक बहन है। बच्चे का पिता कन्हैया सिलाई का काम करता है।

रेस्क्यू के बाद 6 लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर हेडगेवर अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद इनमें से दो को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। वहीं एक घायल व्यक्ति राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती है। सभी घायलों की हालत अब सही है, और उनका इलाज चल रहा है। है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है।

मृतकों और घायलों की हुई पहचान मृतकों की पहचान पिंटू (35) और दिव्यांशु उर्फ लड्डू (03) के रूप में हुई है। वहीं घायलों में - खुशबू (30), विकेस (35), आकाश (25), अमन (18), दिलीप (22) शामिल हैं। घायल महिला खुशबू मृतक दिव्यांशु की मां है।

हादसे के शिकार हुए लोग हैं किराएदार वहीं, पुलिस ने बताया कि सुबह लगभग 10:09 बजे थाना विवेक विहार में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें बताया गया कि ज्वाला नगर की गली नंबर 6 में एक बिल्डिंग ढह गई है और कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालकर कैट्स एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए हेगड़ेवार अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि यह मकान किसी सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का है और सभी घायल व्यक्ति इस दो मंजिला बिल्डिंग में किराए पर रहते थे।

बता दें कि, राजधानी में बीते सितंबर से लेकर अब तक मकान ढहने की की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें अनके लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

1. सितंबर महीने में साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पांच मंजिला पीजी की इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई थी और 5 घायल हुए थे। मरने वालों में अधिकर छात्र थे।

2. अक्टूबर महीने में न्यू सीमापुरी में भी एक चार मंजिला रिहायशी इमारत ढह गई थी। इस घटना में एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई थी और 8 लोग घायल हो गए थे।