सुलह करने गए और आपस में भिड़ गए बदमाश, दिल्ली में अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत

संक्षेप:

दिल्ली के शाहदरा में शुक्रवार रात एक मिठाई की दुकान के बाहर दो बाइक सवार बदमाशों ने बदनाम अपराधी गगन आहि की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, जो कि हाल ही में हुए विवाद को सुलझाने की कोशिश के दौरान हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

Sat, 29 Nov 2025 12:26 PMAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली के शाहदरा इलाके में शुक्रवार रात एक युवक की दो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना इतनी सनसनीखेज थी कि एक मिठाई की दुकान के ठीक बाहर खुलेआम फायरिंग हो गई। मृतक गगन आहि पर पहले से ही पुलिस की नजर थी, क्योंकि वह इलाके में बदनाम अपराधी के रूप में दर्ज था।

बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग

रात करीब साढ़े ग्यारह बजे मिठाई की दुकान के बाहर दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गगन आहि पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। गोली उसके दाहिने पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

क्यों किया हमला?

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हत्या हाल ही में गगन आहि और दोनों हमलावरों के बीच हुई तीखी नोकझोंक के चलते हुई। पुलिस के अनुसार, हत्या के समय मृतक और दोनों आरोपी एक समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन बातचीत के दौरान हालात बेकाबू हो गए और विवाद ने गोलीबारी का रूप ले लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एक सुलह की कोशिश थी, जो मौत के कगार पर जाकर थम गई।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके कब्जे से वह बाइक जब्त कर ली गई है, जिसका उपयोग अपराध में होने का संदेह है। दूसरे फायर करने वाले की तलाश के लिए व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

