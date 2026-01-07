लूटने आया और ले ली जान; घर का पुराना केयरटेकर ही निकला शाहदरा डबल मर्डर का कातिल

संक्षेप: आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले मृतक दंपत्ति के यहां केयरटेकर के रूप में काम कर चुका था और उसे पता था कि बुजुर्ग महिला नियमित रूप से सोने के गहने पहनती हैं। जल्द पैसा कमाने के लालच में, उसने उन्हें लूटने की साजिश रची थी।

दिल्ली में 3-4 जनवरी की दरमियानी रात शाहदरा में बुजुर्ग दंपती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दंपती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पुराने घर के रखवाले यानी केयरटेकर ने की थी। कातिल के पास से लूटा गया सोना भी बरामद किया गया है जिनमें सोने की चेन और लॉकेट समेत कई कीमती आभूषण थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व केयरटेकर ने फ्रेंडली एंट्री के बाद लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

पहले पूरी घटना जान लीजिए 03 और 04 जनवरी 2026 की दरमियानी रात, लगभग 12:30 बजे, एम.एस. पार्क (M.S. Park) पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर (PCR) कॉल प्राप्त हुई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके माता और पिता दोनों बेहोश पड़े हैं। उसने यह भी बताया कि उसके पिता के सिर पर कील के घाव जैसा एक निशान है और एक पड़ोसी ने उसे सूचित किया है कि शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है।

जैसे ही सूचना मिली, पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल यानी फ्लैट नंबर 1/4332, तीसरी मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, पहुंचने पर पाया गया कि बाहरी दरवाजे के पास वाले कमरे में एक महिला बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनकी पहचान परवेश बंसल (उम्र लगभग 65 वर्ष), पत्नी वीरेंद्र कुमार बंसल, निवासी उपरोक्त पते के रूप में हुई। इसके अलावा, फ्लैट के अंदर वाले कमरे में एक पुरुष भी बिस्तर पर बेहोश पाया गया। उनकी पहचान वीरेंद्र कुमार बंसल (उम्र लगभग 71 वर्ष), पुत्र राधेश्याम बंसल के रूप में हुई। उनके मुंह और नाक से खून निकल रहा था और दोनों आंखों के आसपास चोट के निशान देखे गए। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एम.एस. पार्क (M.S. Park) थाने में धारा 103(1) BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत FIR नंबर 05/26, दिनांक 04.01.2026 दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई।

CCTV से लेकर हर कॉल रिकॉर्डिंग जांची गई दिल्ली पुलिस ने एंट्री और एग्जिट वाले रास्तों तथा आसपास के स्थानों पर लगे बड़ी संख्या में सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज प्राप्त किए और उनका विश्लेषण किया। शुरुआत में यह अपराध एक 'ब्लाइंड मर्डर' (बिना किसी स्पष्ट सुराग वाली हत्या) लग रहा था, क्योंकि अपराधी ने अपने शरीर को पूरी तरह से ढका हुआ था, दस्तानों का उपयोग किया था और मौके पर कोई भौतिक साक्ष्य नहीं छोड़ा था। उसने पहचान से बचने के लिए जानबूझकर इमारत के ऐसे रास्तों से प्रवेश और निकास किया जहां सीसीटीवी की नजर नहीं थी।

जांच के दौरान रिश्तेदारों और मृतक दंपत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले सभी संदिग्धों से पूछताछ की गई। तकनीकी जांच भी की गई, जिसमें 50 से अधिक मोबाइल नंबरों का सीडीआर (CDR) विश्लेषण, एरिया डंप विश्लेषण और इसी तरह के अपराध करने वाले 300 से अधिक ज्ञात अपराधियों के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच शामिल थी। जांच में यह बात सामने आई कि मृतक दंपत्ति ने अपनी बीमारी के दौरान दो केयरटेकर (देखभाल करने वाले) रखे थे। एक केयरटेकर, जिसने लगभग दो महीने काम किया था, उससे पूछताछ की गई लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला।

और ऐसे पकड़ा गया कातिल दूसरे केयरटेकर से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उसकी पत्नी ने बताया कि वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़कर खाटू श्याम की तीर्थयात्रा पर गया है। शक होने पर स्पेशल स्टाफ की एक टीम दिल्ली के नांगलोई स्थित उसके घर पहुंची। उसका फोटो लिया गया और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज में दिख रहे संदिग्ध की कद-काठी से उसका मिलान किया गया। आगे की जांच में पता चला कि उसने अपने एक रिश्तेदार के मोबाइल फोन से अपनी पत्नी को कॉल किया था, जिसकी लोकेशन राजस्थान के सीकर जिले में मिली। तुरंत एक संयुक्त पुलिस टीम को राजस्थान के सीकर जिले के तापीपल्या गांव भेजा गया। कड़ी पूछताछ के बाद, केयरटेकर अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर लूटे गए जेवर भी बरामद कर लिए गए।

अपराध का मकसद कड़ी पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले मृतक दंपत्ति के यहां केयरटेकर के रूप में काम कर चुका था और उसे पता था कि बुजुर्ग महिला नियमित रूप से सोने के गहने पहनती हैं। जल्द पैसा कमाने के लालच में, उसने उन्हें लूटने की साजिश रची। घटना से कुछ दिन पहले उसने अपना घर बदल लिया था। सीसीटीवी (CCTV) से बचने के लिए उसने जानबूझकर ऐसे रास्तों का चुनाव किया जहां कैमरे नहीं थे। उसने दस्ताने और चश्मा पहनकर तथा शरीर को पूरी तरह ढंककर अपनी पहचान छुपाई। तकनीकी सबूतों से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था। उसे पता था कि दंपत्ति का बेटा घर पर बहुत कम समय के लिए रहता है।

घटना वाले दिन, बेटे की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए और पुराने केयरटेकर होने के नाते मिली जान-पहचान की वजह से, उसने घर में प्रवेश किया। उसने सोने के जेवर लूटे और दंपत्ति की हत्या कर दी। इसके बाद, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए बिना मोबाइल लिए राजस्थान के सीकर जिले में अपनी पत्नी के रिश्तेदार के घर भाग गया था।