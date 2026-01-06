Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi shahdara double murder elderly couple mansarovar park crime suspect cctv
दिल्ली के शाहदरा में सनसनीखेज डबल मर्डर, मास्कधारी संदिग्ध CCTV में कैद

दिल्ली के शाहदरा में सनसनीखेज डबल मर्डर, मास्कधारी संदिग्ध CCTV में कैद

संक्षेप:

दिल्ली के शाहदरा में एक रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस को सीसीटीवी में एक मास्कधारी संदिग्ध दिखाई दिया है और लूटपाट की नीयत से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

Jan 06, 2026 09:15 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के शाहदारा इलाके में रविवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मानसरोवर पार्क के रामानगर एक्सटेंशन में रहने वाले 75 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक विरेंद्र कुमार बंसल और उनकी 65 वर्षीय पत्नी परवेश बंसल को उनके ही तीसरी मंजिल वाले घर में मृत पाया गया। घर में घुसपैठ करने वाला कोई अजनबी था, जिसने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया।

मास्कधारी संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक मास्क पहने संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है, जो शनिवार शाम करीब 6:30 बजे और फिर 8:20 बजे दंपति के घर के आसपास मंडराता नजर आया। वह पैदल चल रहा था, कोई वाहन नहीं था और उसकी हरकतें काफी संदिग्ध लग रही थीं।

पुलिस का मानना है कि हत्यारा अकेला था और उसके पास घर की चाबी थी या उसने पहले से ही डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम लगा हुआ था, फिर भी दरवाजा खुला मिला।

हत्या का खौफनाक अंदाज और लूट का संदेह

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि विरेंद्र बंसल को सिर और चेहरे पर भारी वस्तु से गंभीर चोटें पहुंचाई गईं, जबकि प्रवेश बंसल का गला घोंटकर कत्ल किया गया। प्रवेश के गहने भी गायब थे, जिससे लूट का एंगल मजबूत हो गया है। टेलीविजन ऑन था, शायद इसलिए कि चीख-पुकार बाहर न जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सोमवार सुबह आई, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई।

बेटे को हिरासत में लिया, अब रिहा

दंपति के बेटे वैभव बंसल (28), जो जिम ट्रेनर हैं, रविवार को आधी रात करीब 12:15 बजे जिम से लौटे तो मां-बाप की लाशें अलग-अलग कमरों में मिलीं। उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें रविवार को हिरासत में लिया और कई बार पूछताछ की, लेकिन अब फिलहाल रिहा कर दिया गया है। पुलिस अब वैभव, उनकी बहन एकता, घरेलू नौकरानी और अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है।

Delhi Crime Delhi News
