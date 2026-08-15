दिल्ली के इस कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों की एंट्री पर रोक; बार एसोसिएशन का फैसला
दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन ने एक कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। एसोसिएशन का कहना है कि उसने उक्त निर्णय वकीलों के सम्मान की रक्षा के लिए लिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
निखिल पाठक, नई दिल्ली
दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन ने कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों के प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बार एसोसिएशन ने पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिले के पुलिसकर्मियों पर अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। शाहदरा बार एसोसिएशन का कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी पुलिसकर्मियों को ही शह दे रहे हैं। बार काउंसिल ने कहा कि उसने वकीलों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए उक्त फैसला लिया गया है।
दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के विरोध में सख्त रुख
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक; शाहदरा बार एसोसिएशन ने पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिले के पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ताओं के साथ लगातार की जा रही बदसलूकी, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के विरोध में सख्त रुख अपनाया है।
कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक
एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की आपातकालीन बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अगले आदेश तक उक्त तीनों जिलों के किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं
बार एसोसिएशन का आरोप है कि वकीलों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है वरन आरोपी पुलिसकर्मियों को शह दी जा रही है। एसोसिएशन की ओर से जारी नोटिस में पुलिस अधिकारियों के कई गंभीर मामलों और घटनाओं का जिक्र किया गया है।
दो वकीलों को बंधक बनाकर रखा
बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने बताया कि हाल ही में शाहदरा जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के कहने पर दो वकीलों को कथित रूप से ट्रैफिक नियम उल्लंघन के नाम पर 45 मिनट तक पुलिस जिप्सी में बंधक बनाकर रखा गया, जहां कृष्णा नगर के इंस्पेक्टर और गांधी नगर के एसीपी ने उनके साथ बदसलूकी की और फोन छीन लिए।
पुलिसकर्मियों का बचाव कर रहे अधिकारी
इसके अलावा, पूर्वी जिले के डीसीपी पर आरोप लगाया गया है कि शिकायतों के बावजूद वह बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों का बचाव कर रहे हैं। बार एसोसिएशन द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि वकीलों के सम्मान, स्वतंत्रता और पेशेवर अधिकारों की रक्षा के लिए यह सख्त फैसला लेना अनिवार्य हो गया।
वकीलों से शांति बनाए रखने की अपील
एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों से एकजुट, अनुशासित और शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही भविष्य में उत्पीड़न या बदसलूकी की किसी भी घटना की तुरंत कार्यकारी समिति को लिखित साक्ष्यों के साथ सूचना देने को कहा है ताकि उचित कानूनी कदम उठाए जा सकें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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