पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ झगड़ा,दिल्ली में शख्स को चाकू गोद-गोदकर मार डाला

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए झगड़े ने एक शख्स की जान ले ली। आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि शख्स की पीट-पीटकर जान ले ली गई। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान धीरज (24),आकाश उर्फ ​​बाबा (24) और तरुण (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि एक चौथा आरोपी अजय उर्फ अली अभी भी फरार है।

इस घटना की सूचना लगभग 21 अक्टूबर को रात 12:20 बजे मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पाया कि पीड़ित सड़क पर पड़ा था और उसकी छाती के दाहिनी ओर चाकू का घाव था। उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने कहा, "मृतक की पहचान दिलीप उर्फ सितंबर प्रसाद के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दिलीप को तीन से चार लोगों ने पीटा था,जिनमें से एक ने उसके घर के बाहर उसे चाकू मार दिया। इस हाथापाई के दौरान उसके भाई दीपक और संदीप पर भी हमला किया गया।"

दिल्ली पुलिस ने बताया कि झगड़ा करीब एक घंटा पहले पटाखे फोड़ने को लेकर हुई बहस से शुरू हुआ था। आरोपियों में से एक की पहचान शाहबाद डेयरी निवासी धीरज के रूप में हुई,जो शुरू में घटना के बाद भाग गया था। दीपक की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 103 (1) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच की। तकनीकी निगरानी और मैन्युअल प्रयासों का उपयोग करते हुए पुलिस ने एक घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।