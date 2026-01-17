दिल्ली की 11 अवैध कॉलोनियों में बिछेगी सीवर लाइन, लिस्ट में किनके नाम?

संक्षेप: यमुना नदी की सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर विकास परियोजना की शुरुआत की है।

दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना की सफाई और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए 11 अनधिकृत कॉलोनियों में बड़ी सीवर परियोजना शुरू की है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने योजना का शिलान्यास किया। योजना के तहत 31.31 करोड़ रुपये की लागत से 25 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। यह कार्य 9 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है जिससे करीब 3 लाख लोगों को फायदा होगा। इस कदम से गंदगी सीधे नालों और यमुना में जाने से रुकेगी।

यमुना नदी में कम होगा पलूशन यमुना नदी की सफाई और दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को ओखला ड्रेनेज जोन के देओली और अम्बेडकर नगर क्षेत्रों की कॉलोनियों में एक बड़ी सीवर परियोजना शुरू की है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस परियोजना का शिलान्यास किया जो रुकी हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की गंदगी को सीधे नालों में जाने से रोकना है ताकि यमुना नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

केवल 5 को ही सीवर की सुविधा इस परियोजना को साल 2018 में मंजूरी मिली थी और इसे मई 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य था। योजना के अनुसार कुल 57 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जानी थी लेकिन केवल 32 किलोमीटर काम ही पूरा हो पाया। देरी की वजह से 16 चुनिंदा कॉलोनियों में से केवल 5 को ही कुछ हद तक सीवर की सुविधा मिल सकी जबकि बाकी इलाकों का गंदा पानी खुले नालों के जरिए यमुना नदी में गिरता रहा।

9 महीनों की डेडलाइन अब दिल्ली जल बोर्ड इस रुकी हुई योजना को मिशन मोड में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसके तहत लगभग 25 किलोमीटर लंबी भूमिगत सीवर लाइन बिछाई जाएगी जिस पर 31.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस काम को 9 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे उन 3 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जो अब तक सीवर की सुविधा से वंचित थे। परियोजना देओली और अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्रों की 11 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए है।

ये कॉलोनियां शामिल परियोजना में खानपुर एक्सटेंडेड आबादी (एफ-ब्लॉक), दुग्गल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (स्कूल रोड, खानपुर), राजू पार्क (सी-ब्लॉक, देओली), जवाहर पार्क (खानपुर, देओली रोड - ब्लॉक ए से ई, रजिस्ट्रेशन संख्या 621-ए एवं 621-बी), दुग्गल कॉलोनी (खानपुर एक्सटेंशन पार्ट-2), कृष्णा पार्क (खानपुर, देओली रोड), कृष्णा पार्क एक्सटेंशन (ब्लॉक डी एवं डी-ब्लॉक, देओली), तिगड़ी एक्सटेंशन फेज-2, तिगड़ी एक्सटेंशन (अम्बेडकर नगर, सेक्टर-1) समेत 11 कालोनियां हैं।