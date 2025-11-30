Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi sensational murder minor boy stabbed to death by neighbour for befriending sister
बहन से दोस्ती करने पर नाबालिग पड़ोसी को चाकू से गोद डाला, दिल्ली में सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप:

दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में एक लड़के ने बहन से दोस्ती करने पर नाबालिग पड़ोसी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हमलावर दोस्तों समेत फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुख्य आरोपी समेत पांच नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। 

Sun, 30 Nov 2025 07:41 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में शुक्रवार देर रात एक लड़के ने बहन से दोस्ती करने पर नाबालिग पड़ोसी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हमलावर दोस्तों समेत फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल मुख्य आरोपी समेत पांच नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि गत 28 नवंबर की रात भलस्वा डेयरी पुलिस को गोला चौक नमक गोदाम के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी।

पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल 17 साल के नाबालिग को पास के अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि नाबालिग की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि नाबालिग पर चार-पांच लड़कों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर गया तो आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गए।

आरोपी ने साथियों के साथ घेरकर वार किया

घटना की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 17 साल का नाबालिग अपने परिजनों के साथ भलस्वा डेयरी इलाके में साथ रहता था। उसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से दोस्ती थी। इस बात को लेकर नाबालिग का लड़की के भाई से विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात नाबालिग किसी काम से स्वरूप नगर एक्सटेंशन के गोला चौक इलाके पास गया था, तभी लड़की के भाई ने अपने चार दोस्तों के साथ उसकी हत्या कर दी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
