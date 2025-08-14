दिल्ली में इस बार जमकर बरसे बदरा, साल भर का कोटा 4 महीने पहले ही पार

दिल्ली में इस बार बादलों ने जमकर पानी बरसाया। लगभग सूखे से शुरू हुए इस साल में दिल्ली ने बारिश के अपने सालाना औसत को पार कर लिया है। हालांकि, साल खत्म होने में अभी चार महीने से ज्यादा का समय बाकी है। दिल्ली में कम से कम 20 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है।

दिल्ली में इस बार बादलों ने जमकर पानी बरसाया। लगभग सूखे से शुरू हुए इस साल में दिल्ली ने बारिश के अपने सालाना औसत को पार कर लिया है। हालांकि, साल खत्म होने में अभी चार महीने से ज्यादा का समय बाकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार तक दिल्ली में कुल बारिश 818.1 मिमी तक पहुंच गई, जो वार्षिक औसत 774.4 मिमी से अधिक है। दिल्ली में कम से कम 20 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस पर भी दिन भर में दो-तीन बार हल्की बारिश हो सकती है।

दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे पिछले 24 घंटों में 13.1 मिमी बारिश दर्ज की। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 79.4 मिमी बारिश हुई। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, इस तरह अगस्त में कुल बारिश 254.8 मिमी हो गई, जो सामान्य मासिक औसत 233.1 मिमी से अधिक है।

गुरुवार की बारिश के साथ 2025 के लिए दिल्ली की कुल बारिश 818.1 मिमी तक पहुंच गई। यह शहर के सालाना औसत से अधिक है और 2021 के बाद से सबसे ज्यादा है। यह रुझान इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि 2025 के पहले चार महीनों में केवल 10.5 मिमी बारिश हुई थी।

हालांकि, मई के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में 800 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। उसके बाद से हर महीने अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई है। खास तौर पर मई में 186.4 मिमी बारिश के साथ अब तक की सबसे ज्यादा बारिश का नया रिकॉर्ड बना, जो सामान्य 30.7 मिमी बारिश से छह गुना ज्यादा है। जून में 107.1 मिमी बारिश हुई, जो इसके दीर्घकालिक औसत (एलपीए) 74.1 मिमी से लगभग 45 प्रतिशत ज्यादा है। जुलाई में 259.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 209.7 मिमी के एलपीए से 24 प्रतिशत ज्यादा है।