Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली के सीमापुरी में 15 साल की किशोरी की मौत, चाकूबाजी के अगले ही दिन तोड़ा दम

Apr 05, 2026 07:44 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Delhi : दिल्ली के सीमापुरी में शुक्रवार शाम को 24 साल के एक युवक द्वारा चाकू से ताबड़तोड़ वार करने से घायल हुई 15 वर्षीय किशोरी ने शनिवार सुबह जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। 

दिल्ली के सीमापुरी में 15 साल की किशोरी की मौत, चाकूबाजी के अगले ही दिन तोड़ा दम

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में शुक्रवार शाम को 24 साल के एक युवक द्वारा चाकू से कई ताबड़तोड़ वार करने से घायल हुई 15 वर्षीय किशोरी ने शनिवार सुबह जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। किशोरी पर हमले के कुछ देर बाद ही शुक्रवार शाम आरोपी युवक की भी उसके घर में सिलेंडर फटने से मौत हो गई थी।

किशोरी के परिजनों ने बताया कि घटना के वक्त वह पास की एक दुकान से दवा लेने के लिए बाहर निकली थी, तभी उस पर हमला कर दिया गया। लड़की ने हाल ही में अपनी दसवीं क्लास की बोर्ड परीक्षा दी थी और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। लड़की के परिवार में उसकी दादी, मां, पिता और एक छोटी बहन हैं।

ये भी पढ़ें:महिला टीचर ने 2 जेठानियों को पेट्रोल डालकर जलाया, चौंकाने वाली वजह आई सामने

‘एक दर्जन से भी ज्यादा बार चाकू से किए गए वार’

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के चाचा ने बताया कि मदद पहुंचने से पहले वह 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक खून से लथपथ पड़ी रही। उन्होंने कहा, "जिस गुस्से और बेरहमी से उस पर चाकू से हमला किया गया, उस पर यकीन करना मुश्किल है। उस पर एक दर्जन से भी ज्यादा बार चाकू से वार किए गए थे।"

लड़की की चाची ने कहा, "हमें समझ नहीं आ रहा कि कोई उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। हमें अभी तक इस हमले के पीछे का कोई साफ मकसद पता नहीं चला है।"

ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव था आरोपी

हत्या का आरोपी युवक एक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। लड़की के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित आरोपी के घर पर उसके रिश्तेदारों ने दावा किया कि उसने खुद ही सिलेंडर में धमाका किया था ताकि वह सुसाइड कर सके। उन्होंने उसे एक कम बोलने वाला इंसान बताया। बताया जा रहा है कि जब धमाका हुआ, तब वह युवक घर पर अकेला था। उसकी मां काम पर गई हुई थी।

ये भी पढ़ें:कमरे से आ रही थी बदबू; पुलिस ने तोड़ा दरवाजा, दिल्ली में 2 लाशें मिलने से सनसनी

बेटे ने लड़की या गुस्से के बारे में कभी कुछ नहीं बताया : मां

उसकी मां ने कहा कि उसने कभी किसी लड़की के बारे में, या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या जैसे डिप्रेशन या गुस्से के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह ज्यादातर अपने आप में ही खोया रहता था। उसकी बुआ ने कहा कि अगर वह जिंदा होता, भले ही जेल में होता, तब भी वह अपनी मां के लिए जिंदा ही होता। अब उसका और कोई सहारा नहीं है। उसके पिता की 11 महीने पहले मौत हो गई थी।

दोनों एक-दूसरे को जानते थे और परिचित थे : पुलिस

हालांकि दोनों परिवारों ने एक-दूसरे को जानने से इनकार किया है, लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “वे दोनों एक-दूसरे को जानते थे और परिचित थे। दोनों परिवारों को इस बात की जानकारी थी।”

घटना के पीछे की असल वजह जानने के लिए अभी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले उन दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया, “वे एक-दूसरे को तब से जानते थे, जब दो साल पहले उस लड़के की बुआ, लड़की के घर के पास में ही रहती थी।”

ये भी पढ़ें:दिल्ली के हरि नगर में ऑनर किलिंग, पिता और भाई के बाद मां भी गिरफ्तार
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Crime News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।