दिल्ली के सीलमपुर में कपड़े की दुकानों में आग, 30 से अधिक दमकल गाड़ियां लगीं- VIDEO
दिल्ली के सीलमपुर के शांति मोहल्ला में रविवार शाम कपड़े की दुकानों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 30 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया।
,दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रविवार को कपड़े की कई दुकानों में भीषण आग लग गई। एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारी के अनुसार शाम 4.22 बजे सीलमपुर के शांति मोहल्ला में आग लगने की सूचना मिली थी और पहले दमकल की चार गाड़ियां भेजी गई थीं लेकिन आग अन्य दुकानों तक फैल गईं। 30 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गईं जिन्होंने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
आदर्श नगर में भी आग, 14 लोग झुलसे
दिल्ली के आदर्श नगर में मजलिस पार्क की गली नंबर 6 की एक चार मंजिला इमारत में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। यह आग पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई और इसी बीच पार्किंग में रखा एलपीजी सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में बचाव कार्य कर रहे पुलिस और दमकल कर्मियों समेत कुल 14 लोग झुलस गए। घायलों में छह पुलिस और दमकल के जवान हैं जबकि आठ स्थानीय लोग हैं जिनमें से दो की हालत गंभीर है।
9:01 बजे आग की सूचना
सभी घायलों को पहले बाबू जगजीवन राम और मैक्स अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, सुबह 9:01 बजे आग की सूचना मिली। सी-45 स्थित 111 गज के मकान में आग लगते ही अफरा-तफरी फैल गई। सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
सिलेंडर फटने से घायल हुए लोग
आग बुझाने के दौरान पार्किंग में रखा सिलेंडर फट गया, जिससे एएसआई संदीप, एएसआई प्रेमपाल, सिपाही राहुल और दमकलकर्मी वेद प्रकाश, सुरेश बहल और सीताराम मीणा घायल हो गए। इस घटना में स्थानीय निवासी भी झुलस गए। करीब दो घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया।
पानी की मोटर की चिंगारी से आग
शुरुआती जांच में अंदेशा है कि पार्किंग में लगी पानी की मोटर की चिंगारी से आग लगी। क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से नमूने इकट्ठे किए हैं और जांच चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि आग पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से लगी या LPG गैस लीक होने की वजह से लगी।
बैटरी चार्ज होने के दौरान लगी आग
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे में 3 दमकलकर्मी, 3 पुलिसकर्मी और 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे इमारत की पार्किंग में आग लगी और वह जल्दी ही ऊपरी मंजिलों तक फैल गई जिससे लोगों में डर पैदा हो गया। आग तब लगी जब पार्किंग में एक स्कूटर की बैटरी चार्ज हो रही थी। स्कूटर की बैटरी चार्ज होते समय अचानक बहुत गर्म हो गई और कुछ ही मिनटों में आग पूरे पार्किंग क्षेत्र और पूरी इमारत में फैल गई जिससे वहां धुआं भर गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।