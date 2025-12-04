Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi security tightens till 13 december vladimir putin india visit babri masjid anniversary parliament attack details
पुतिन का दौरा, बाबरी की बरसी; दिसंबर के पहले 15 दिन फुल टाइट रहेगी दिल्ली की सुरक्षा

पुतिन का दौरा, बाबरी की बरसी; दिसंबर के पहले 15 दिन फुल टाइट रहेगी दिल्ली की सुरक्षा

संक्षेप:

10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट के बाद से राजधानी में निगरानी बढ़ा दी गई है। एजेंसियां और दिल्ली पुलिस किसी भी छूटे हुए तार को खोजने की कोशिश कर रही हैं जो ऐसी ही किसी अन्य त्रासदी को जन्म दे सकता है।

Thu, 4 Dec 2025 11:13 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी और 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी से पहले दिल्ली पुलिस और कई जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के मद्देनजर 4 और 5 दिसंबर के लिए भी अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया गया है। रूसी प्रतिनिधिमंडल की हवाई और सिग्नल-स्तर की निगरानी के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं और विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

सुरक्षा के पहले कुछ भीतरी घेरों में से, पहले दो घेरों को रूसी बल संभालेंगे, जिसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) और रक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। लुटियंस जोन में स्थित उन होटलों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है,जहां गणमान्य व्यक्ति ठहरे हैं, और वहां मोशन डिटेक्शन वाले एडवांस कैमरे लगाए गए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को प्रतिबंधों और रूट में बदलाव के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

तनाव को बढ़ाते हुए, आतंकी समूह सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने बुधवार को 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला करने की धमकी दी है। SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि इस समूह का इरादा 13 दिसंबर को कश्मीर-खालिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का है। SFJ ने संसद सदस्यों अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह से भी संसद में सीधे यह सवाल उठाने और भारत से पंजाब की मुक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की गीदड़ भभकी दी है।

इसके बाद पुलिस ने बड़े बाजारों और मेट्रो हब में सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी गश्ती दलों में शामिल हो रहे हैं। किसी भी संभावित खतरे को विफल करने के लिए तोड़फोड़-रोधी उपायों और सीसीटीवी निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के आला अधिकारी हर जानकारी को विकसित करने और सत्यापित करने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसी के अनुसार अलर्ट जारी कर रहे हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ध्यान सभी बड़े बाजारों, मॉल, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में उच्च दृश्यता, जनता का विश्वास और मज़बूत पुलिसिंग बनाए रखने पर है।" पुलिस ने लोगों से 112 डायल करके किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों सहित अतिरिक्त कर्मियों को सादे कपड़ों और वर्दी दोनों में तैनात किया गया है।

