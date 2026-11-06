गालिया देता- थूकता था; गुस्से में आकर नाराज चौकीदार ने कर डाली हत्या, दिल्ली में खौफनाक कांड
घटना उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डेरावाल नगर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में हुई, जहां दोनों काम करते थे। मृतक ठेकेदार से पैसे लेता था, लेकिन राहुल के बिहार स्थित अपने गांव जाने के लिए आर्थिक मदद मांगने पर भी वह कथित तौर पर उसे पैसे देने से इनकार कर देता था।
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में निर्माणाधीन इमारत में 30 साल के एक शख्स ने कथित तौर पर पैसों को लेकर बार-बार हुए विवाद और अपमान से नाराज होकर अपने सहकर्मी की लोहे की छड़ और सब्बल से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राहुल उर्फ गुलाब के रूप में हुई है, जबकि मृतक की पहचान 28 साल के दिलीप कुमार के रूप में की गई है। दोनों निर्माणाधीन इमारत में चौकीदार के रूप में काम करते थे।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन से तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डेरावाल नगर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में हुई, जहां दोनों काम करते थे। मृतक ठेकेदार से पैसे लेता था, लेकिन राहुल के बिहार स्थित अपने गांव जाने के लिए आर्थिक मदद मांगने पर भी वह कथित तौर पर उसे पैसे देने से इनकार कर देता था।
गालियां देता था, थूकता था
अधिकारी ने बताया, दिलीप आरोपी को अपमानित भी करता था। वह उसे गालियां देता था और उस पर थूकता था, जिससे राहुल के मन में नाराजगी थी। चार नवंबर को अपने गांव जाने के लिए पैसे मांगने पर दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। पुलिस के अनुसार, इस दौरान राहुल अपना आपा खो बैठा और दिलीप के सिर, माथे तथा गर्दन पर लोहे की छड़ और सब्बल से कई वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
पांच नवंबर को मॉडल टाउन पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें एक इमारत में एक शख्स के बेहोश पड़े होने की सूचना दी गई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पार्किंग क्षेत्र में एक खाट पर व्यक्ति का शव मिला। उसके माथे और गर्दन पर चोट के गहरे निशान थे।
जान से मारने की दी थी धमकी
मृतक की पहचान बिहार निवासी दिलीप कुमार के रूप में हुई। जांच के दौरान उसके 20 साल के भतीजे कपिल पटेल ने पुलिस को बताया कि निर्माण स्थल पर काम करने वाला राहुल अक्सर दिलीप से झगड़ा करता था। अधिकारी ने बताया, कपिल ने यह भी बताया कि चार नवंबर को हुए विवाद के दौरान आरोपी ने दिलीप को जान से मारने की धमकी दी थी। अगली सुबह राहुल अपने सामान के साथ गायब मिला, जिससे उसकी भूमिका पर संदेह गहरा गया।
इसके बाद आरोपी की तलाश के लिए एक टीम गठित की गई और स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाई गई। पुलिस को राहुल के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर होने का पता चला और रेलवे कर्मचारियों के साथ समन्वय कर ट्रेनों के डिब्बों की तलाशी ली। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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