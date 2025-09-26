हेल्थ सेक्टर में आगे तो ट्रांसपोर्ट और सीवेज मैनेजमेंट में पीछे... दिल्ली के विकास पर आई रिपोर्ट

दिल्ली की SDG रिपोर्ट 2024 के अनुसार, राजधानी ने स्वास्थ्य और कृषि में अच्छी प्रगति की है, लेकिन घटती सवारियों और अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जल प्रबंधन के लक्ष्यों को पूरा करने में अभी भी संघर्ष कर रही है, जिसपर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है।

दिल्ली शहर अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) की दौड़ में भी अपनी जगह तलाश रहा है। 'दिल्ली स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2024: स्टेटस रिपोर्ट' के मुताबिक, राजधानी ने स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रगति की है, लेकिन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और सीवेज मैनेजमेंट में पिछड़ रही है। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के सांख्यिकी विभाग ने तैयार की है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मोर्चों पर शहर की SDG प्रगति को ट्रैक करती है।

ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर पहले (2015-16 में) हर 1000 लोगों पर 530 वाहन दौड़ते थे , वो अब (2023-24 में) घटकर सिर्फ 373 रह गए हैं। ये गिरावट शहर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सड़क हादसों में भी कमी आई है। 2015 में 8,085 दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जो 2022 तक घटकर 5,560 पर आ गईं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों से भी यही ट्रेंड नजर आता है। हादसों से मौतें और घायल होने वाले 2015 के 9,880 से गिरकर 2021 में 5,228 हो गए, हालांकि 2022 में थोड़ा उछाल आया और 6,174 पहुंच गए।

लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) और क्लस्टर बसों का फ्लीट 2015-16 के 5,842 से बढ़कर 2023-24 में 7,485 हो गया, मगर रोजाना सवारियां घट गईं – 4.59 मिलियन से 4.24 मिलियन तक। उधर, मेट्रो ने बाजी मारी। उसकी औसत दैनिक सवारियां लगभग दोगुनी हो गईं – 2.62 मिलियन से 5.78 मिलियन तक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच भी उतार-चढ़ाव वाली रही। 2015-16 में 42.95% आबादी को सुविधा थी, जो 2022-23 में गिरकर 40.80% हुई, लेकिन 2023-24 में सुधरकर 45.83% पहुंच गई। रिपोर्ट में SDG का लक्ष्य साफ है कि 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित, किफायती और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, खासकर महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए।

आधार कवरेज में गिरावट, GDP ग्रोथ भी सुस्त 'पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस' जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में दिल्ली को झटका लगा है। आधार कवरेज की प्रतिशतता 2017-18 के 117.80% से गिरकर 2022-23 में 106.05% हो गई, और अगले साल थोड़ी रिकवरी के साथ 107.61% पर पहुंची। ये आंकड़े बताते हैं कि पहचान की इस बुनियादी सुविधा में अभी सुधार की गुंजाइश है।

आर्थिक विकास की बात करें तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (NSDP) प्रति व्यक्ति की सालाना ग्रोथ रेट 2015-16 के 9.32% से घटकर 2023-24 में 7.39% रह गई।

रिपोर्ट कहती है कि शहरों को राष्ट्रीय परिस्थितियों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आर्थिक ग्रोथ बनाए रखनी चाहिए, खासकर कम विकसित देशों में कम से कम 7% GDP ग्रोथ। लक्ष्य है विविधीकरण, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और इनोवेशन से उत्पादकता बढ़ाना, हाई-वैल्यू और लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करके। दिल्ली को यहां गियर चेंज करने की जरूरत है।

पानी और सीवेज का संकट 'क्लीन वॉटर एंड सैनिटेशन' इंडिकेटर में चिंताजनक ट्रेंड दिखा। सर्फेस वॉटर बॉडीज में डिस्चार्ज से पहले सीवेज ट्रीटमेंट का प्रतिशत 2020 के 72.43% से गिरकर 2022 में 70.95% रह गया। हालांकि, वेस्टवॉटर को सुरक्षित तरीके से ट्रीट करने का अनुपात 67% से बढ़कर 72% हो गया जो एक सकारात्मक कदम है।