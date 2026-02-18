10 मिनट तक तड़तपा रहा बेटा, ये हादसा नहीं हत्या; दिल्ली स्कॉर्पियो कांड में मां ने लगाए गंभीर आरोप
बच्चे मां-बाप की प्रार्थना सभा में होते हैं, लेकिन मैं अपने ही बेटे की शांति सभा में बैठी हूं, इतना कहते ही द्वारका साउथ इलाके में सड़क हादसे का शिकार हुए 23 वर्षीय साहिल धनेश्वरा की मां इन्ना माकन फूट-फूटकर रोने लगी।
इन्ना माकन का आरोप है कि हादसे के बाद साहिल दस मिनट तक जीवित था। जब मैं मौके पर पहुंची उस समय एंबुलेंस खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, भीड़ थी। लेकिन मेरे बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने की तत्परता किसी ने नहीं दिखाई।
रील संस्कृति का काला चेहरा
मां का आरोप है कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही से की गई ‘हत्या’ है। उनका आरोप है कि आरोपी अपनी बहन के साथ स्कॉर्पियो में रील बना रहा था। उन्होंने वीडियो दिखाते हुए कहा कि देखिए तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक बस के पीछे से स्टंट करती हुई निकल रही है। इसी दौरान साहिल अपनी बाइक से आ रहा था और कुछ समझ पाता उससे पहले टक्कर हो गई। बेकाबू स्कॉर्पियो बाइक से भिड़ने के बाद भी नहीं रुकी और सड़क किनारे खड़ी कैब से टकरा गई।
स्कॉर्पियों का 13 बार हुआ चालान
जांच में सामने आया है कि यूपी नंबर की जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ, उस पर पहले से 13 ओवरस्पीडिंग चालान लंबित थे। ये चालान यूपी और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक कैमरों द्वारा दर्ज किए गए थे। साहिल की मां का सवाल है कि अगर इस गाड़ी पर पहले कार्रवाई होती, तो क्या मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता?
पहले बताया बालिग बाद में नाबालिग कहा
साहिल की मां ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इन्ना का आरोप है कि जब पहले दिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उसमें आरोपी को 19 वर्षीय बताया था। बाद में उसे नाबालिग बताकर जमानत कैसे मिल गई। इन्ना माकन ने कहा कि क्या कानून की नजर में मेरे बेटे की जान की कीमत एक स्कूल परीक्षा से भी कम आंकी गई है? पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मां ने कहा आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था।
जांच में पता चली सही उम्र : द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपनी उम्र 19 वर्ष बताई। लेकिन जब दस्तावेजों की जांच की गई, तो उसमें आरोपी की उम्र 17 वर्ष थी।
ये है मामला
आरोपी नाबालिग अपनी बहन के साथ रील्स बना रहा था। वह उल्टी लेन में आया और एक बस के सामने स्टंट करने लगा। रफ्तार इतनी तेज थी कि सामने से आ रहे साहिल की बाइक से टक्कर हो गई।
बड़ी गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूं : पिता
आरोपी नाबालिग चालक के पिता ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत-बहुत शर्मिंदा हूं। आरोपी के पिता ने कहा कि उनका परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो हुआ वह बेहद दुखद है और इसकी भरपाई संभव नहीं है। ऐसे में वह साहिल के परिवार से सिर्फ माफी ही मांग सकते हैं।
‘जस्टिस फॉर साहिल’ बना जन-आंदोलन
साहिल की मौत के बाद सोशल मीडिया पर ‘जस्टिस फॉर साहिल’ अभियान तेज हो गया है। एक ऑनलाइन याचिका पर हजारों लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं और आरोपी व उसके पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
मामला दर्ज किया
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले में लापरवाही से मौत, रैश ड्राइविंग और चोट पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
आरोपी को जमानत मिली
इन्ना माकन कहती हैं कि जिस वक्त वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार और शांति पाठ में व्यस्त थीं, उसी दौरान आरोपी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर अंतरिम जमानत दे दी गई।
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें