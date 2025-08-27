delhi schools electric buses starts against air pollution cm rekha gupta गुड न्यूज! दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए उतारी गईं इलेक्ट्रिक बसें, जानिए कहां से हुई शुरुआत, Ncr Hindi News - Hindustan
गुड न्यूज! दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए उतारी गईं इलेक्ट्रिक बसें, जानिए कहां से हुई शुरुआत

दिल्ली के स्कूलों में ई-बसों का उपयोग शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोधी एस्टेट में 24 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 05:33 AM
दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के लिए ई-बसों का प्रयोग शुरू हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल स्कूल में हरित परिवहन (इलेक्ट्रिक बस) को बढ़ावा देते हुए 24 बसों से इसकी शुरुआत की।

सभी स्कूलों में ई-बसें शुरू करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल न केवल विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करेगी, बल्कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार में भी मदद करेगी। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि स्कूलों को ईवी बसें उपलब्ध कराना सरकार की प्रदूषण के खिलाफ एक प्रभावी पहल है। इसका उद्देश्य है कि स्कूली बच्चे प्रदूषण रहित बसों में यात्रा करें और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें।

पर्याप्त संख्या में ई-बसें

कार्यक्रम में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त संख्या में ई-बसें हैं। उन्होंने कहा कि लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा की शुरुआत हुई है। बहुत जल्द इस परियोजना में एक और स्कूल को शामिल किया जाएगा।