गुड न्यूज! दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए उतारी गईं इलेक्ट्रिक बसें, जानिए कहां से हुई शुरुआत

दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के लिए ई-बसों का प्रयोग शुरू हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल स्कूल में हरित परिवहन (इलेक्ट्रिक बस) को बढ़ावा देते हुए 24 बसों से इसकी शुरुआत की।

सभी स्कूलों में ई-बसें शुरू करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल न केवल विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करेगी, बल्कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार में भी मदद करेगी। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि स्कूलों को ईवी बसें उपलब्ध कराना सरकार की प्रदूषण के खिलाफ एक प्रभावी पहल है। इसका उद्देश्य है कि स्कूली बच्चे प्रदूषण रहित बसों में यात्रा करें और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें।