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दिल्ली के सभी स्कूलों को सरकार का निर्देश, पूरे साल करना होगा यह काम; रिपोर्ट भी सौंपना होगा

By Subodh Kumar Mishra
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने राजधानी के सभी स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार सभी स्कूलों को पूरे साल ऐसे जागरुकता कार्यक्रम चलाना होगा, जिनमें वायु प्रदूषण के स्रोतों और उसके असर के बारे में बताया जाए। इसे इसी महीने लागू किया जाएगा।

दिल्ली के सभी स्कूलों को सरकार का निर्देश, पूरे साल करना होगा यह काम; रिपोर्ट भी सौंपना होगा

दिल्ली सरकार ने अपने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे पूरे साल ऐसे जागरुकता कार्यक्रम चलाएं जिनमें वायु प्रदूषण के स्रोतों और उसके असर के बारे में बताया जाए। इस कदम का मकसद छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिशों में मदद करना है।

शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया

शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, विभाग ने स्कूलों से कहा है कि वे इस महीने से ही ये गतिविधियां शुरू करें। इनमें पोस्टर बनाने, स्लोगन लिखने, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों के जरिए गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, सड़क की धूल, निर्माण कार्य और प्रदूषण के अन्य स्रोतों के बारे में जागरुकता फैलाई जाएगी।

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जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे

सर्कुलर के मुताबिक, ज्यादातर गतिविधियों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र हिस्सा लेंगे, जबकि कुछ कार्यक्रमों में सभी छात्र शामिल होंगे। प्लान के अनुसार, जुलाई से हर महीने गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के बारे में जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा, जुलाई से सितंबर तक सड़क की धूल, सितंबर से नवंबर तक कंस्ट्रक्शन की धूल, नवंबर और दिसंबर में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और पराली जलाने, जनवरी में इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं, फरवरी में थर्मल पावर प्लांट और मार्च में डीजल जनरेटर सेट के बारे में अभियान चलाए जाएंगे।

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इसी महीने से लागू किया जाएगा

इसके साथ ही विभाग ने स्कूल प्रमुखों को पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले तेज धार वाले मांझे पर लगी रोक के बारे में जागरुकता फैलाने का निर्देश भी दिया है। यह एक्शन प्लान कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के फ्रेमवर्क और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) से मिले निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। इसे इसी महीने लागू किया जाएगा।

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एक्शन टेकन रिपोर्ट देना होगा

शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में इस योजना को लागू करना सुनिश्चित करें। साथ ही एक्शन प्लान में बताई गई तारीख के महीने की 25 तारीख तक साइंस ब्रांच को गतिविधियों की तस्वीरों के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपें।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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