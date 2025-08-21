delhi schools bomb threat Terrorizers111 vile group sent mail what was written on it इमारत फट जाएगी और; दिल्ली की स्कूलों को बम की धमकी देने वाले ने ई-मेल में क्या लिखा?, Ncr Hindi News - Hindustan
इमारत फट जाएगी और; दिल्ली की स्कूलों को बम की धमकी देने वाले ने ई-मेल में क्या लिखा?

इस हरकत के पीछे Terrorizers111 और VİLE नाम के आतंकी समूह हैं। हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है और न ही कोई बम या कोई संदिग्ध वस्तु अभी मिली है। धमकी भेजने वाले ग्रुप ने कहा कि हम न माफ करते हैं और न ही भूलते हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 21 Aug 2025 09:24 AM
दिल्ली में आज फिर सुबह-सुबह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार कुल 6 स्कूलों को धमकी भरा ई-मेल मिला है। इस हरकत के पीछे Terrorizers111 और VİLE नाम के आतंकी समूह हैं। हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है और न ही कोई बम या कोई संदिग्ध वस्तु अभी मिली है। धमकी भेजने वाले ग्रुप ने कहा कि हम न माफ करते हैं और न ही भूलते हैं। हमें पता है कि आप लोग कहां रहते हैं।

धमकी भरे मेल में क्या लिखा है?

टेररराइजर्स111 औक वील नामक इस ग्रुप ने धमकी भरे मेल में लिखा कि हम Terrorizers111 और VİLE समूह हैं। हमने आपकी पूरी इमारत और हर प्रमुख वार्ड, पाइप बम, रासायनिक उपकरण, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी वार्ड, आपातकालीन निकास और प्रशासनिक कार्यालयों में बम लगा दिए हैं, जो सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार हैं। हमने आपके सभी आईटी सिस्टम को हैक कर लिया है, हमने हर कर्मचारी के कोडक्स पोर्टल और EDR में घुसपैठ की है और LEEP पोर्टल में घुसपैठ करके इसे हर किसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं कि आप सभी कहां रहते हैं, जब यह इमारत फट जाएगी तो हर कर्मचारी के घर खून से सने होंगे, हमें आपके शेड्यूल, आपके सुरक्षा कोड, सब कुछ मिल गया है। Terrorizers 111 और VİLE माफ नहीं करते, भूलना मत, चेतावनी केवल आपके दिमाग में तब दिखाई देगी जब चुप्पी टूटेगी।

bomb threat letter

6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

आज सुबह प्रसाद नगर के आंध्र एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 5 के बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, छावला के राव मान सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 1 के मैक्सफोर्ट स्कूल और द्वारका सेक्टर 10 के इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल सहित छह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 4 दिन में यह तीसरी बार यह धमकी भरा ई-मेल आया है। कल करीब 50 स्कूलों को बम की धमकी वाले ई-मेल आए थे।