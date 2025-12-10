दिल्ली के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अफरा-तफरी के बाद बच्चों की छुट्टी

संक्षेप: दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया, हालांकि पुलिस ने सभी जगहों पर गहन तलाशी अभियान चलाया है और अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

राजधानी दिल्ली के स्कीलों में बम की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार सुबह दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को एक साथ बम की धमकी वाला ईमेल मिला। धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया। अभी तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है।

द इंडियन स्कूल ने सबसे पहले दी सूचना जोसिप ब्रोज टिटो मार्ग स्थित द इंडियन स्कूल को सुबह धमकी वाला मेल मिला। स्कूल ने तत्काल अभिभावकों को मैसेज भेजा और बच्चों को समय के अनुसार छोड़ने का प्लान बनाया। अभिभावक समय पर पहुंचे और बिना किसी हड़बड़ी के सभी बच्चे सुरक्षित घर लौट गए।

अहलकोन इंटरनेशनल स्कूल ने 11:30 बजे छुट्टी की मायूर विहार के अहलकोन इंटरनेशनल स्कूल को भी यही धमकी मिली। स्कूल ने सभी बच्चों की छुट्टी सुबह 11:30 बजे कर दी। नोटिस में अभिभावकों से कहा गया कि वे वैन ड्राइवरों से समन्वय करें ताकि कोई बच्चा अकेला न रहे।

लक्ष्मी नगर और सादिक नगर के स्कूल भी निशाने पर पुलिस के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और दक्षिण दिल्ली के सादिक नगर क्षेत्र के कई स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिलीं। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमों ने सभी जगहों पर तलाशी शुरू कर दी है।

पिछले हफ्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी मिली थी धमकी गौरतलब है कि पिछले बुधवार को ही देशबंधु कॉलेज और रामजस कॉलेज को भी बम की ईमेल धमकी मिली थी। वहां भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने पूरी जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला।