delhi school winter alert students warm water prayer classroom
अच्छी खबर! दिल्ली के स्कूलों में सर्दी में नहीं ठिठुरेंगे बच्चे, पीने को मिलेगा गुनगुना पानी

अच्छी खबर! दिल्ली के स्कूलों में सर्दी में नहीं ठिठुरेंगे बच्चे, पीने को मिलेगा गुनगुना पानी

संक्षेप:

बढ़ती ठंड और शीतलहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को छात्रों के लिए गुनगुना पानी, कक्षा के अंदर प्रार्थना और गर्म कपड़ों की जांच जैसे जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके।

Dec 09, 2025 05:20 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने और घना कोहरा होने के आसार हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निदेशालय ने छात्रों को सर्दी से बचाने के लिए स्कूलों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निर्देश के मुताबिक, स्कूलों को अब ठंड तक छात्रों को पीने के लिए गुनगुना पानी उपलब्ध कराना होगा। सरकारी स्कूलों के प्रमुख इसे सुनिश्चित करने के लिए एसएमसी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ठंड बढ़ने पर सुबह की प्रार्थना सभा को कक्षाओं में ही कराने को कहा गया है। साथ ही छात्रों की बाहर की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा छात्रों ने ठीक से गर्म कपड़े पहने हैं या नहीं इसकी भी शिक्षक को हर दिन जांच करनी होगी। स्कूल प्रमुख उन बच्चों की सूची भी तैयार करेंगे जिनके पास सर्दियों के कपड़ों की कमी है। ऐसे में जहां भी जरूरी हो वहां प्रधानाचार्य स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों (एसएमसी) की मदद ले सकते हैं। मिड-डे मील का समय पर वितरण भी अनिवार्य किया है। ताकि इसे गर्म रहते परोसा जा सके।

व्यवस्था लागू करने के लिए सलाह भी दी गई

गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केटल, इंसुलेटेड जग और पानी गर्म करने वाले उपकरण की खरीद की जाएगी। इसके लिए स्कूल प्रमुखों को एसएमसी फंड के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इस दौरान सुरक्षा का ख्याल रखने को भी कहा गया है।

बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए उठाया गया कदम : शिक्षा निदेशक

शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि सर्दियों में स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। ठंड से संबंधित असुविधाओं और मौसमी बीमारियों के चलते परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि स्कूल का वातावरण मौसम के अनुकूल बनाए रखा जाए। व्यवस्थाओं को परखने के लिए जिला व जोनल स्तर पर अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। निर्देश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लाखों छात्रों को फायदा होगा

राजधानी में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की संख्या करीब 1200 है। इनमें लगभग 16.6 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। शिक्षा निदेशालय के आदेश से इन छात्रों को ठंड में काफी राहत मिलेगी। इसी तरह लगभग तीन हजार निजी स्कूल हैं। इनमें करीब 28 लाख के करीब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

रोजाना निगरानी होगी

निदेशालय का निर्देश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होंगे। इस व्यवस्था की रोजाना मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
