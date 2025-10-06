दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी AI ट्रेनिंग, क्या-क्या सिखाया जाएगा?

दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को AI ट्रेनिंग दी जाएगी। एससीईआरटी दिल्ली का कहना है कि यह पहल सरकारी स्कूल के शिक्षकों को टीचिंग के नए दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को AI ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) दिल्ली ने शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि यह पहल सरकारी स्कूल के शिक्षकों को टीचिंग के नए दृष्टिकोण अपनाने के साथ ही छात्रों को डिजिटल क्षेत्र के लिए तैयार करने में मदद करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि एआई ट्रेनिंग दिए जाने के बाद फॉलो-अप सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें शिक्षकों से पूछा जाएगा कि वे एआई का कितना अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं।

क्या-क्या सिखाया जाएगा? एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूली शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण से शिक्षक यह सीखेंगे कि कक्षा में एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाई को हर छात्र के लिए आसान कैसे बनाएं? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कहना है कि यह पहल शिक्षकों को टीचिंग के नए और इनोवेटिव तरीके अपनाने में मददगार साबित होगी।

ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेनिंग में शिक्षकों को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाएगा।इस ट्रेनिंग में अतिरिक्त गतिविधियों के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करना भी बताया जाएगा। यह ट्रेनिंग तस्वीरें एडिट करना जैसे गैर-शिक्षण कार्यों में भी मदद करेगी। AI ट्रेनिंग की मदद से शिक्षक कक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अधिक फोकस कर पाएंगे।

इन डेट पर दो दिन ट्रेनिंग यह ट्रेनिंग 8 और 9 अक्टूबर को 'एआई-मिडिएटेड क्लासरूम प्रोजेक्ट' के तहत आयोजित की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि यह पहल शिक्षकों को शिक्षा में एआई का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1,075 सरकारी स्कूल, 16,633 शिक्षक और 8,24,224 छात्र हैं।