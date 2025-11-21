Hindustan Hindi News
बुली हुआ, सुसाइड के बारे में बताया था.. दिल्ली में छात्र की खुदकुशी केस में 5 बड़े खुलासे

दिल्ली में स्कूल छात्र की आत्महत्या मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए स्कूल प्रबंधन ने सुसाइड नोट में नाम आने के बाद हेडमिस्ट्रेस और तीन टीचर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जिससे मानसिक प्रताड़ना के आरोपों पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

Fri, 21 Nov 2025 10:41 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल के 16 साल के छात्र ने मंगलवार दोपहर पश्चिम दिल्ली के एक ऊंचे मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस को उसके बैग से मिले हाथ से लिखे डेढ़ पन्ने के सुसाइड नोट ने सबको हिला कर रख दिया। नोट में छात्र ने साफ-साफ अपनी टीचर्स और हेडमिस्ट्रेस पर महीनों से मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। घटना के दो दिन बाद ही गुरुवार को स्कूल ने हेडमिस्ट्रेस समेत तीन टीचर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस घटना को लेकर पांच सबसे चौंकाने वाला खुलासे हुए हैं।

महीनों से चल रहा था ‘टारगेटेड हैरासमेंट’

परिवार और दोस्तों का दावा है कि लड़का पिछले कई महीनों से स्कूल में लगातार टारगेट किया जा रहा था। छोटी-छोटी बातों पर पेरेंट्स को बुलाना, क्लास में गालियां देना, निकाल देने की धमकी देना ये सब रोज की बात हो गई थी। पिता ने बताया कि सोमवार को ही उसने फिर कहा था कि बहुत परेशान किया जा रहा है। मैंने बोला था बोर्ड के बाद स्कूल बदल देंगे।”

काउंसलर को बताया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी

सबसे दर्दनाक खुलासा ये था कि लड़के ने स्कूल की काउंसलर को पहले ही बता दिया था कि वह सुसाइड के बारे में सोच रहा है। दोस्तों के मुताबिक काउंसलर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और टाल दिया। सहपाठी ने बताया, “हम अगले दो-तीन दिन में हेडमिस्ट्रेस से औपचारिक शिकायत करने वाले थे।”

टीचर कर रहे थे बच्चे को बुली

बच्चे के क्लासमेट्स ने बताया कि स्कूल में टीचर्स उसे लगातार बुली कर रहे थे। एक क्लासमेट ने उसके बैग में मिले डेढ़ पेज के नोट में लिखी बातों की पुष्टि करते हुए बताया कि उसे प्रताड़ित किया जाता था।स्टूडेंट ने कहा, “मेरे दोस्त ने काउंसलर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था और हम अगले दो-तीन दिनों में हेडमिस्ट्रेस के पास फॉर्मल कंप्लेंट करने वाले थे,” हालांकि उसने यह कन्फर्म नहीं किया कि विक्टिम ने उसे यह सीधे बताया था या नहीं।

छोटी-छोटी बातों पर पेरेंट्स को बुलाते थे टीचर्स

स्कूल के दूसरे बच्चों ने भी खौफनाक माहौल का खुलासा किया। एक छात्र ने कहा, 'क्लास में पानी गिर जाए तो भी पेरेंट्स को बुला लेते हैं। खुलेआम गालियां देते हैं, बच्चों को भगा देते हैं।' पिता ने बताया कि तीन महीने पहले भी उन्हें बुलाया गया था क्योंकि 'बच्चा क्लास में बात करता है”'। उन्होंने जवाब दिया था, 'इस उम्र में बात नहीं करेगा तो कब करेगा?'

आखिरी पल भी दूसरों की मदद करते रहा

सीसीटीवी फुटेज देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लड़का अपना बैग रखता है, करीब ढाई मिनट घूमता है, एक महिला को रास्ता बताता है, गार्ड से कुछ बात करता है... और जैसे ही गार्ड एक पल को इधर-उधर देखता है, वह कूद जाता है।

