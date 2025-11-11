GRAP-3 लगते ही दिल्ली में स्कूलों पर बड़ा फैसला, बच्चों को भेजने से पहले पढ़ लें

संक्षेप: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैप-3 लागू हो गया है। इसके बाद स्कूलों को लेकर भी दिशानिर्देश जारी हो गए हैं। अब दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैप-3 लागू हो गया है। इसके बाद स्कूलों को लेकर भी दिशानिर्देश जारी हो गए हैं। अब दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू होने के तुरंत बाद पांचवी तक के स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों शामिल हैं जिन्हें ये आदेश लागू करना होगा। बता दें कि दिल्ली में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया जा रहा है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(CAQM) ने अपने आदेश में कहा कि राजधानी दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के प्रयास में, GRAP की उप-समिति (Sub Committee) दिल्ली-NCR की सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से, पहले से लागू स्टेज-I और II के कार्यों के अलावा, GRAP के मौजूदा शेड्यूल के तहत स्टेज-III ('गंभीर वायु गुणवत्ता') के सभी उपायों को तुरंत लागू करने का फैसला किया है।

आदेश के अनुसार, शिक्षा निदेशालय (DoE), एनडीएमसी (NDMC), एमसीडी (MCD) और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे पांचवी कक्षा तक के बच्चों के लिए 'हाइब्रिड मोड' में कक्षाएं चलाएं। यह अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से लागू रहेगा। बता दें कि हाइब्रिड मोड में स्कूलों को स्वतंत्रता है कि वो चाहें तो फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास संचालित कर सकते हैं।