4 नाबालिग लड़कों ने स्कूल में छात्रा से किया यौन उत्पीड़न, वीडियो भी शेयर किया; पुलिस ने पकड़ा
दिल्ली पुलिस ने चार नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। चारों नाबालिग लड़कों को पुलिस ने स्कूल में साथी छात्र के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। छात्रों ने वीडियो बनाकर शेयर किया है।
दिल्ली पुलिस ने चार नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। चारों नाबालिग लड़कों को पुलिस ने स्कूल में साथी छात्र के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। आरोपियों ने छात्रा के साथ घटना के कई वीडियो भी बनाए हैं और उन वीडियोज को दूसरे छात्रों के साथ शेयर भी किया है।
छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का वीडियो प्रिंसपल के सामने आने के बाद पुलिस में शिकायत की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों छात्रों को पकड़ा है। इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित से उसके माता-पिता की मौजूदगी में पूछताछ की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक साथी और उसके दोस्तों ने दो महीने तक उसका बार-बार यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने कहा उसे धमकी दी गई थी कि रिपोर्ट ना किया जाए।
इस मामले की जानवकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने आगे दावा किया कि आरोपी ने हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया और फुटेज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया था। इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब वीडियो किसी ने टीचर के साथ शेयर किया। पुलिस ने मामले में किडनैपिंग की धाराएं भी जोड़ी हैं।