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दिल्ली में ट्यूशन टीचर 2 साल से कर रहा था छात्रा का रेप, पढ़ाई के बहाने ले जाता था होटल; प्रेग्नेंट होने पर खुला राज

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ट्यूशन टीचर द्वारा 10वीं क्लास में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा को कई बार होटल में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के प्रेग्नेंट होने पर इसका पता चला। छात्रा ने बताया कि आरोपी प्रैक्टिकल के बहाने उसे होटल में लेकर जाता था।

Rape Case- AI Generated Representative image
दिल्ली में ट्यूशन टीचर स्कूली छात्रा को होटल में ले जाकर दुष्कर्म करता था।- AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली में 10वीं क्लास की एक छात्रा ने अपने ट्यूशन टीचर पर दो साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी टीचर के खिलाफ गुरुवार को मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और मारपीट का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता परिवार के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहती है। वहां स्थानीय सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा है। पीड़िता के पिता फैक्ट्री में काम करते हैं और मां घरों में साफ-सफाई का काम करती है। परिजनों ने बेटी की पढ़ाई के लिए पड़ोस में रहने वाले ट्यूशन टीचर मंथन से संपर्क किया था। मंथन तीन साल से पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाता था।

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प्रैक्टिकल के बहाने से ले गया था होटल

पीड़िता ने बताया कि करीब दो साल पहले मंथन प्रैक्टिकल पढ़ाई के बहाने उसे जीटीबी नगर स्थित होटल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने और परीक्षा में फेल कराने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी टीचर अक्सर उसे जीटीबी नगर स्थित होटल में लेकर जाता और दुष्कर्म करता था। पीड़िता ने इस दौरान आरोपी से पीछा छुड़ाने का प्रयास भी किया। उसने डर की वजह से परिजनों को कुछ नहीं बताया, लेकिन ट्यूशन जाने से इनकार करने लगी। इस पर परिजनों को लगा कि पढ़ाई से बचने के लिए वह ऐसा कह रही है।

गर्भवती होने पर पता चला

पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे आखिरी बार 30 सितंबर को जीटीबी नगर स्थित होटल में लेकर गया था। इस बीच उसे 3 अक्टूबर को पेट दर्द होने लगा तो परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि किशोरी गर्भवती है। इसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई।

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घरेलू सहायिका से दुष्कर्म, केस दर्ज

वहीं, दिल्ली के ही नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में एक घरेलू सहायिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय युवती असम के शोणितपुर जिले की रहने वाली है। वह प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से करीब 20 दिन पहले संदेश विहार स्थित फ्लैट में घरेलू काम करने के लिए रखी गई थी। पीड़िता ने बताया कि फ्लैट मालिक के बेटे की शादी की तैयारी में सभी व्यस्त थे। इस बीच मंगलवार को फ्लैट मालिक 58 वर्षीय राजेश करनानी घर में ही था। पीड़िता का आरोप है कि राजेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता ने फ्लैट से भागकर अपने दो जानकारों से संपर्क किया। इसके बाद बुधवार को पुलिस से शिकायत की।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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