दिल्ली में ट्यूशन टीचर 2 साल से कर रहा था छात्रा का रेप, पढ़ाई के बहाने ले जाता था होटल; प्रेग्नेंट होने पर खुला राज

दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ट्यूशन टीचर द्वारा 10वीं क्लास में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा को कई बार होटल में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के प्रेग्नेंट होने पर इसका पता चला। छात्रा ने बताया कि आरोपी प्रैक्टिकल के बहाने उसे होटल में लेकर जाता था।

दिल्ली में 10वीं क्लास की एक छात्रा ने अपने ट्यूशन टीचर पर दो साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी टीचर के खिलाफ गुरुवार को मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और मारपीट का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता परिवार के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहती है। वहां स्थानीय सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा है। पीड़िता के पिता फैक्ट्री में काम करते हैं और मां घरों में साफ-सफाई का काम करती है। परिजनों ने बेटी की पढ़ाई के लिए पड़ोस में रहने वाले ट्यूशन टीचर मंथन से संपर्क किया था। मंथन तीन साल से पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाता था।

प्रैक्टिकल के बहाने से ले गया था होटल पीड़िता ने बताया कि करीब दो साल पहले मंथन प्रैक्टिकल पढ़ाई के बहाने उसे जीटीबी नगर स्थित होटल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने और परीक्षा में फेल कराने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी टीचर अक्सर उसे जीटीबी नगर स्थित होटल में लेकर जाता और दुष्कर्म करता था। पीड़िता ने इस दौरान आरोपी से पीछा छुड़ाने का प्रयास भी किया। उसने डर की वजह से परिजनों को कुछ नहीं बताया, लेकिन ट्यूशन जाने से इनकार करने लगी। इस पर परिजनों को लगा कि पढ़ाई से बचने के लिए वह ऐसा कह रही है।

गर्भवती होने पर पता चला पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे आखिरी बार 30 सितंबर को जीटीबी नगर स्थित होटल में लेकर गया था। इस बीच उसे 3 अक्टूबर को पेट दर्द होने लगा तो परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि किशोरी गर्भवती है। इसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई।