दिल्ली में 180 जगह लगेंगे 540 चार्जर प्वाइंट, सरकार खर्च करेगी 125 करोड़ रुपये
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 125.69 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है। इसके तहत राजधानी में 180 स्थानों पर 540 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए जाएंगे।
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 125.69 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है। इसके तहत राजधानी में 180 स्थानों पर 540 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशन मुख्य रूप से उन रास्तों पर बनाए जाएंगे, जहां से स्कूल बसें गुजरती हैं। सरकार का लक्ष्य दिल्ली के स्कूलों की कम से कम 30 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को इस परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार स्कूल बसों के प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि स्कूलों को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो।
स्कूलों के लिए 30 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य
दिल्ली की 2026 की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत स्कूलों को अपने कुल बस बेड़े की कम से कम 30 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक करनी होंगी। यह नीति 1 जुलाई से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए स्कूलों को चरणबद्ध लक्ष्य दिए गए हैं। अधिसूचना जारी होने के दो साल के भीतर स्कूलों को अपने बस बेड़े में 10 फीसदी इलेक्ट्रिक बसें शामिल करनी होंगी।
तीसरे साल तक यह लक्ष्य 20 फीसदी होगा। वहीं, 31 मार्च 2030 तक कम से कम 30 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। यह नियम उन स्कूलों पर भी लागू होगा, जो अपनी बसें खुद चलाते हैं या किराये और लीज पर लेकर उनका संचालन करते हैं। शिक्षा विभाग को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
वसंत वैली स्कूल ने शुरू की पहल
दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने अपनी बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की पहल की है। स्कूल ने अपनी सीएनजी और डीजल बसों की जगह 14 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं। इन बसों से 400 से अधिक विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा मिल रही है। स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बसों में बदलाव की प्रक्रिया काफी हद तक आसान रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक बसों की क्षमता सीएनजी बसों के मुकाबले कुछ कम होने के कारण स्कूल को कुछ नए रूट जोड़ने पड़े।
स्कूल की सभी 14 इलेक्ट्रिक बसें 'फ्लीट-एज-ए-सर्विस' मॉडल के तहत जूलेह मोबिलिटी से किराये पर ली गई हैं। कंपनी बसों के संचालन, ड्राइवर, रखरखाव और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी संभालती है। सरकार के मुताबिक, इस बदलाव के लिए और भी निजी स्कूलों ने रुचि दिखाई है। चार्जिंग नेटवर्क तैयार होने और इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता बढ़ने से आने वाले वर्षों में स्कूल परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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