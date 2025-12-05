दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, क्या है आखिरी डेट

संक्षेप: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां की नर्सरी, लोअर यूकेजी, अपर यूकेजी और पहली कक्षा में नए शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए गुरुवार से निजी स्कूलों में आवेदन शुरू हो गए हैं।

दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां की नर्सरी, लोअर यूकेजी, अपर यूकेजी और पहली कक्षा में नए शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए गुरुवार से निजी स्कूलों में आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए अभिभावकों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिसमें स्कूलों में एडमिशन के लिए वेबसाइट से फॉर्म भरकर डाउनलोड कर सकते हैं।

शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर दाखिला मानदंड, अंकों के बिंदुओं और सीटों की उपलब्धता को जारी करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली के 1756 निजी स्कूलों में आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर है। इस तिथि तक अभिभावक स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिला के लिए स्कूलों की वेबसाइट से फॉर्म भरकर डाउनलोड कर सकते हैं।