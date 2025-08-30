ये कैसा कायाकल्प! दो महीने बाद भी गड्ढों से भरा है दिल्ली का सावित्री फ्लाईओवर
यह फ्लाईओवर ग्रेटर कैलाश I और II, सीआर पार्क, अलकनंदा, चिराग दिल्ली, कालकाजी और तुगलकाबाद जैसे इलाकों को जोड़ता है, और इसका इस्तेमाल हर दिन निजी वाहनों, बसों और कमर्शियल वाहनों द्वारा किया जाता है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने जून के आखिर से जुलाई के मध्य तक डामरीकरण का काम पूरा कर दिया था।
दक्षिण दिल्ली में सावित्री फ्लाईओवर पर मरम्मत और फिर से डामरीकरण (री-कारपेटिंग) का काम होने के सिर्फ सात हफ्ते बाद ही, 1.5 किलोमीटर लंबा यह रास्ता एक बार फिर से गड्ढों और टूटी हुई डामर से भर गया है। इसके चलते हर दिन हजारों यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। इस बीच, मॉनसून की बारिश ने हालात को और खराब कर दिया है, पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक बहुत धीमा हो गया है। यहीं नहीं, वाहन चालकों को बड़े-बड़े गड्ढों से बचने के लिए बहुत संभलकर गाड़ी चलानी पड़ रही है।
पर यात्रियों का कहना है कि यह रास्ता पहले से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। शाहपुर जाट के 31 वर्षीय निवासी मनीष पांडे ने कहा, "पिछले एक साल में फ्लाईओवर की कई बार मरम्मत हो चुकी है, लेकिन यह अभी भी खराब स्थिति में है। एक रात घर लौटते समय मैं गिरने ही वाला था। यहां इतने सारे गड्ढे हैं कि सुबह जाम लग जाता है और रात में दुर्घटनाएं होती हैं।"
ऑटो और बाइक चालकों ने कहा कि उनके लिए स्थिति खासतौर पर जोखिम भरी है, क्योंकि सड़क की खराब हालत के कारण दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। एक रैपिडो ड्राइवर मोहम्मद कादिर ने कहा कि मैं ज्यादातर नेहरू प्लेस के आसपास सवारी लेता हूं और हर दिन फ्लाईओवर पार करता हूं। एक बार मैं तेज़ी से जा रहा था और एक गड्ढे से टकरा गया और लगभग अपना संतुलन खो बैठा। बारिश इसे और भी बदतर बना देती है क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का पता नहीं चलता।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, जुलाई में की गई मरम्मत का मकसद फ्लाईओवर को मॉनसून की बारिश के लिए तैयार करना था, लेकिन खराब सतह और अधूरा काम एक लेन को गड्ढों से भर गया है। हालांकि ऊंचे हिस्से में जलभराव नहीं होता है, लेकिन दरारों और क्षतिग्रस्त हिस्सों में पानी जमा हो गया है, जिससे यात्रियों के लिए जोखिम और बढ़ गया है। अलकनंदा के निवासी अमित खंडेलवाल ने कहा कि कई बार मरम्मत होने के बावजूद, काम की गुणवत्ता खराब है। उन्होंने कहा कि हर दिन यह एक बुरे सपने जैसा होता है। मैंने इस साल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कम से कम तीन बार इसकी मरम्मत करते देखा है। वे इतना घटिया काम करते हैं कि कुछ ही हफ्तों में सड़क टूट जाती है।
सावित्री फ्लाईओवर का निर्माण 2001 में हुआ था, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के दबाव ने इसे लंबे समय से एक समस्या बना दिया है, खासकर नेहरू प्लेस की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए। 2023 से पीडब्ल्यूडी ने कई बार मरम्मत की है, जिसमें इस साल मार्च-अप्रैल में बड़े पैमाने पर फिर से डामरीकरण का काम शामिल है। एजेंसी ने एकतरफा फ्लाईओवर को दो-तरफा सड़क बनाने की योजना की भी घोषणा की थी। फिर भी जुलाई में मरम्मत के कुछ ही हफ्तों के भीतर, ऊपरी परत फिर से टूट गई है। जब संपर्क किया गया, तो एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने समस्या को स्वीकार किया, लेकिन स्थायी मरम्मत में देरी के लिए मौसम को दोषी ठहराया। अधिकारी ने कहा कि हमने ठेकेदार से क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने के लिए कहा है। अगर समस्या बनी रहती है, तो कार्रवाई की जाएगी। काम में देरी हो रही है क्योंकि उचित डामरीकरण के लिए पूरी तरह से दो सूखे दिनों की आवश्यकता होती है। अगर इसे गीली स्थिति में किया जाता है, तो सतह फिर से टूट जाएगी।