दिल्ली के सरिता विहार में खड़े ट्रक में जा घुसी SUV, शख्स की मौत

दिल्ली के सरिता विहार में आज तड़के खड़े ट्रक में एक एसयूवी जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर टीम को क्षतिग्रस्त एसयूवी और ट्रक मिला है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक ट्रक (टाटा ट्रक-14 टायर) जिसका नंबर NL-01-AJ-9169 था, मुख्य सड़क पर खड़ा था और वह चालू हालत में नहीं था। इस ट्रक को पीछे से एक अन्य वाहन (जीप मेरिडियन) जिसका नंबर UP-16-DU-2519 था, ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में, जीप की बाईं सीट पर बैठे सतबीर सिंह को चोटें आईं और इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।