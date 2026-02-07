दिल्ली के सरिता विहार के पैसिफिक मॉल में लगी भीषण आग, निर्माणाधीन थिएटर में मची अफरा-तफरी
दिल्ली के सरिता विहार स्थित पैसिफिक मॉल के निर्माणाधीन थिएटर में शनिवार सुबह आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया; गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।
राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में स्थित पॉपुलर पैसफिक मॉल में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, आग मॉल के अंदर निर्माणाधीन थिएटर हिस्से से शुरू हुई। आग लगने के बाद पूरे मॉल में अफरा-तफरी मच गई।
तुरंत पहुंचे 6 फायर टेंडर
सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत 6 फायर टेंडर मौके पर भेज दिए। फायर कर्मियों ने तेजी से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कितनी बड़ी थी या इसमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन निर्माणाधीन हिस्से होने की वजह से मॉल में मौजूद दुकानों और विजिटर्स पर इसका सीधा असर कम रहा होगा।
कोई हताहत की खबर नहीं
प्रारंभिक जानकारी में किसी भी तरह के हताहत या चोटिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मॉल का यह हिस्सा अभी निर्माण के दौर में था, इसलिए वहां सामान्य भीड़ नहीं थी। दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।