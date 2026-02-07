Hindustan Hindi News
दिल्ली के सरिता विहार के पैसिफिक मॉल में लगी भीषण आग, निर्माणाधीन थिएटर में मची अफरा-तफरी

संक्षेप:

दिल्ली के सरिता विहार स्थित पैसिफिक मॉल के निर्माणाधीन थिएटर में शनिवार सुबह आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया; गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

Feb 07, 2026 01:24 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में स्थित पॉपुलर पैसफिक मॉल में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, आग मॉल के अंदर निर्माणाधीन थिएटर हिस्से से शुरू हुई। आग लगने के बाद पूरे मॉल में अफरा-तफरी मच गई।

तुरंत पहुंचे 6 फायर टेंडर

सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत 6 फायर टेंडर मौके पर भेज दिए। फायर कर्मियों ने तेजी से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कितनी बड़ी थी या इसमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन निर्माणाधीन हिस्से होने की वजह से मॉल में मौजूद दुकानों और विजिटर्स पर इसका सीधा असर कम रहा होगा।

कोई हताहत की खबर नहीं

प्रारंभिक जानकारी में किसी भी तरह के हताहत या चोटिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मॉल का यह हिस्सा अभी निर्माण के दौर में था, इसलिए वहां सामान्य भीड़ नहीं थी। दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
