खून बहाने आए थे जीजा-साले, युवती ने चाकू छीन उन्हें ही मार डाला; दिल्ली के सराय रोहिल्ला में मौत का तांडव

राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला में हुई यह खूनी जंग किसी फिल्मी कहानी की स्क्रिप्ट जैसी है, जहां एक युवती द्वारा अपने बचाव में किए गए पलटवार ने दो हमलावरों की उन्हीं के हथियार से जान ले ली।

दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में शुक्रवार को पुरानी रंजिश में हुई चाकूबाजी में हमलावर जीजा और साले की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। घटना के दौरान एक युवती ने हमलावर का चाकू छीनकर पलटवार किया और अपने भतीजे के साथ मिलकर हमलावर पक्ष पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

पुलिस के अनुसार, जखीरा फ्लाईओवर के पास राखी मार्केट झुग्गी में रहने वाली 26 वर्षीय सबीना से इलाके का रहने वाला मंसूर उर्फ सन्नाटा शादी करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वर्ष 2017 में सबीना के पिता ने मंसूर के खिलाफ मारपीट और बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था, जबकि 2023 में खुद सबीना ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय थी।

कोर्ट में पेशी से रोकने को धमकाने आए थे मृतक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर मंसूर अपने जीजा इम्तियाज, नाबालिग भाई और अन्य साथियों के साथ सबीना को धमकाने पहुंचा। रास्ते में उसने सबीना को रोककर अदालत में पेश न होने और शादी करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर मंसूर ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। बचाव में सबीना ने उसका चाकू छीन लिया और पलटवार करते हुए मंसूर और इम्तियाज पर हमला कर दिया। शोर सुनकर दोनों पक्षों के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद जमकर चाकूबाजी हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के कुल पांच लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को दीपचंद बंधु अस्पताल पहुंचाया। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को दीपचंद बंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में मंसूर और इम्तियाज को एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया।