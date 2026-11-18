दिल्ली के इस नमो भारत स्टेशन पर होटल-रेस्तरां और दफ्तर खोलने का मौका, NCRTC ने मांगी बोलियां
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) इस स्टेशन को एक बड़े कमर्शियल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्टेशन के ऊपर 21,063 वर्गमीटर निर्माण योग्य जगह विकसित की जाएगी।
दिल्ली के सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों को आने वाले समय में शॉपिंग, खानपान और होटल से लेकर व्यावसायिक सुविधाएं तक मिल सकेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) इस स्टेशन को एक बड़े कमर्शियल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्टेशन के ऊपर 21,063 वर्गमीटर निर्माण योग्य जगह विकसित की जाएगी। NCRTC ने इस परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
इस स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं होंगी
इस योजना के तहत स्टेशन के ऊपर उपलब्ध जगह का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाएगा। यहां होटल, ऑफिस, रेस्तरां, रिटेल आउटलेट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित किए जा सकेंगे। NCRTC के मुताबिक, यह विकास एयर-राइट्स मॉडल के तहत होगा। यानी मौजूदा स्टेशन, ट्रैक और अन्य ढांचों के ऊपर उपलब्ध वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करके निर्माण किया जाएगा।
स्टेशन परिसर का होगा व्यावसायिक विकास
NCRTC का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य स्टेशन के पास एक अलग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना भर नहीं है। इसके बजाय व्यावसायिक सुविधाओं को स्टेशन परिसर का ही हिस्सा बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को सफर के दौरान ही खरीदारी, खानपान, बिजनेस और दूसरी जरूरी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
NCRTC के एक अधिकारी के अनुसार, सराय काले खां दिल्ली और एनसीआर के बीच परिवहन का एक प्रमुख केंद्र है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आते-जाते हैं। ऐसे में स्टेशन के ऊपर उपलब्ध जगह का इस्तेमाल करके इसे एक एकीकृत व्यावसायिक और परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का सबसे व्यस्त स्टेशन
क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के आंकड़ों के अनुसार, सराय काले खां नमो भारत स्टेशन दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का सबसे अधिक यात्री फुटफॉल वाला स्टेशन है। यह दिल्ली को गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाले प्रमुख परिवहन मार्ग पर स्थित है।
खास बात यह भी है कि पहले चरण में प्रस्तावित दो अन्य नमो भारत कॉरिडोर- दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ और दिल्ली-पानीपत-करनाल के लिए भी सराय काले खां स्टेशन शुरुआती केंद्र होगा। ऐसे में आने वाले समय में यहां यात्रियों की आवाजाही और बढ़ने की संभावना है।
पीएम मोदी ने किया था नमो भारत के इस खंड का उद्घाटन
आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में नमो भारत के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही सराय काले खां से न्यू अशोक नगर और मेरठ से मोदीपुरम के बीच सेवाएं शुरू होने के बाद पूरा कॉरिडोर परिचालन में आ गया।
नमो भारत स्टेशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के स्टेशन हैं। यहां चलने वाली नमो भारत ट्रेनें दिल्ली और आसपास के शहरों को तेज रफ्तार से जोड़ती हैं। इन ट्रेनों का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर के बीच यात्रा का समय कम करना और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक व आधुनिक परिवहन सुविधा देना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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