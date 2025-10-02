दिल्ली के संजय झील पर खुलेगा खास रेस्तरां, मिलेगी शराब की भी मंजूरी; जानिए DDA का प्लान

डीडीए त्रिलोकपुरी में संजय झील परिसर में एक शानदार रेस्तरां खोलने की योजना बना रहा है, जिसे निजी एजेंसी द्वारा संचालित करने के लिए तीन साल का लाइसेंस दिया जाएगा और भविष्य में नई शराब नीति के तहत यहां शराब परोसने की भी अनुमति मिल सकती है।

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में स्थित संजय झील परिसर अब और भी आकर्षक होने वाला है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस खूबसूरत मनोरंजन स्थल पर एक शानदार रेस्तरां खोलने की योजना बनाई है। यहां ना लोग शानदार भोजन को चख पाएंगे, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का नया ठिकाना भी बनेगा।

तीन साल के लिए मिलेगा लाइसेंस डीडीए के अधिकारियों के मुताबिक, यह नया रेस्तरां 535 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र और लगभग 800 वर्ग मीटर के खुले बैठने की जगह के साथ तैयार किया जाएगा। इसे एक निजी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे शुरूआत में तीन साल का लाइसेंस मिलेगा। अगर प्रदर्शन शानदार रहा, तो इसे दो बार और तीन-तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

रेस्तरां में स्वादिष्ट खाने से लेकर चाय-कॉफी, स्नैक्स, बेकरी आइटम्स और ताजा पेय पदार्थों तक का शानदार मेन्यू होगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो शायद भविष्य में यहां शराब परोसने की अनुमति भी मिल सकती है, बशर्ते दिल्ली सरकार की नई शराब नीति लागू हो और डीडीए की मंजूरी मिले।

संजय झील की बढ़ेगी चमक 69 हेक्टेयर में फैला संजय झील परिसर पूर्वी दिल्ली का टूरिस्ट प्लेस है। इसमें 17 हेक्टेयर की खूबसूरत कृत्रिम झील, हरे-भरे बगीचे, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और बोटिंग की सुविधाएं हैं। 1970 में यमुना और हिंडन नदियों के बैकफ्लो से बनी यह झील त्रिलोकपुरी, मयूर विहार और कल्याणपुरी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के बीच एक शांत और ताजगी भरा ठिकाना है।

लेकिन यहां खाने-पीने के अच्छे विकल्पों की कमी थी। अब इस रेस्तरां के साथ यह कमी भी पूरी हो जाएगी। डीडीए का कहना है, "यह रेस्तरां न सिर्फ खाने का ठिकाना होगा, बल्कि समुदाय को जोड़ने और पार्क को और आकर्षक बनाने में भी मदद करेगा।"