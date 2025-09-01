कभी गुल-ओ-गुलजार थे, आज खंडहर; दिल्ली के दो सिनेमा हॉल्स के अर्श से फर्श तक की कहानी

दिल्ली की गुम होती इमारतों की लंबी लिस्ट में अब दो और सिंगल-स्क्रीन थिएटर, शकूरपुर का सम्राट सिनेमा और नारायणा सिनेमा हॉल भी शामिल हो गए हैं। इन दोनों को तोड़कर इनकी जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स (व्यावसायिक इमारतें) बनाने की तैयारी है।

डिजिटल स्ट्रीमिंग और मल्टीप्लेक्स के आने से बहुत पहले, दिल्ली के सिंगल-स्क्रीन सिनेमा हॉल असल में शहर के लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे। ये जगहें शोर-शराबे वाली, थोड़ी अव्यवस्थित लेकिन हमेशा यादगार हुआ करती थीं। यहां टिकट के लिए लंबी कतारें लगती थीं, हवा में पॉपकॉर्न और समोसे की महक घुली रहती थी। अंधेरे में बैठे अजनबी एक-दूसरे के साथ मिल जाते थे, हीरो के लिए सीटियां बजाते थे और विलेन को देख कर चिल्लाते थे। किसी फिल्म को एक बार देखना काफी नहीं होता था; ये हॉल सिर्फ फिल्में दिखाने की जगह नहीं थे, बल्कि लोगों की उम्मीदों और सपनों को 35 मिमी की रील पर देखने का जरिया थे।

दिल्ली की गुम होती इमारतों की लंबी लिस्ट में अब दो और सिंगल-स्क्रीन थिएटर, शकूरपुर का सम्राट सिनेमा और नारायणा सिनेमा हॉल भी शामिल हो गए हैं। इन दोनों को तोड़कर इनकी जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स (व्यावसायिक इमारतें) बनाने की तैयारी है। ये दोनों थिएटर सालों पहले बंद हो चुके थे, लेकिन एक अलग दौर की याद दिलाते हुए वीरान खड़े थे। अब दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC) ने इनके दोबारा निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। सम्राट सिनेमा में तो इसे गिराने का काम शुरू भी हो चुका है; बुलडोजर एक समय के पड़ोसियों के मिलन स्थल को तोड़ रहे हैं, और जगह को तिरपाल की चादरों से ढक दिया गया है।

DUAC के अनुसार, सम्राट सिनेमा को फिर से बनाने का प्रस्ताव पहली बार 2017 में दिया गया था और बाद में इसे संशोधित किया गया। मंजूर हुई योजना में दो बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और छह ऊपरी मंजिलें शामिल हैं। इसमें गाड़ियों की डबल-स्टैक पार्किंग की भी सुविधा होगी और गर्मी कम करने व सुंदरता बढ़ाने के लिए सोलर पैनल लगाने का सुझाव भी दिया गया है।

नारायणा के लिए, प्रस्ताव हाल ही में जमा किया गया है और इसमें पुराने हॉल की जगह एक दो-बेसमेंट, ग्राउंड-प्लस-टू-फ्लोर की इमारत बनाने की योजना है। यहां भी DUAC ने पर्याप्त पार्किंग और सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया है। यह सिनेमा, जो नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट का हिस्सा है, मशहूर PVR नारायणा से मुश्किल से एक किलोमीटर दूर है।

सम्राट सिनेमा का दिल्ली की सांस्कृतिक यादों में एक खास स्थान है। 1979 में अमिताभ बच्चन की फिल्म "सुहाग" के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और इसने करीब चार दशकों तक सफलतापूर्वक दर्शकों का मनोरंजन किया। 2017 में नोटबंदी के बाद यह बंद हो गया। तब तक दिल्ली में सिंगल-स्क्रीन सिनेमा हॉल की जगह मल्टीप्लेक्स ने ले ली थी, लेकिन फिर भी सम्राट, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा के पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह बना हुआ था।

कई लोगों के लिए इसका बंद होना एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन ने इस थिएटर की खास अपील को याद किया। उन्होंने कहा, "सम्राट मेरा पसंदीदा सिनेमा हॉल था क्योंकि यह मेरी पत्नी के घर के बहुत करीब था। कॉलेज के दिनों में हम वहां अक्सर जाया करते थे। कई दिन तो ऐसे होते थे जब हम दिन के तीनों शो देखते थे। NSUI के महासचिव के तौर पर अपने छात्र राजनीति के दिनों में, हमने छात्रों के लिए टैक्स में छूट की मांग को लेकर एक अभियान भी चलाया था। इस अभियान के तहत सिनेमाघरों का दौरा करते समय, हम कई फिल्में भी देख लेते थे।" उन्होंने बताया कि यह सिनेमा अपनी फ्रूट चाट, आरामदायक सीटों और खास तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए मशहूर था।

दूसरे लोग इसे अपने पारिवारिक रिवाजों का हिस्सा मानते हैं। सुभाष नगर के रहने वाले विक्रम भल्ला ने कहा कि सम्राट, शहर के कई प्यारे थिएटरों में से एक था, जैसे कि नोवेल्टी, जुबली, फिल्मिस्तान और अजंता। उन्होंने कहा, "सम्राट मेरे घर के सबसे करीब था, इसलिए हम वहां लगभग हर हफ्ते जाते थे, मानो यह कोई पवित्र रिवाज हो। वे दिन थे जब मेरा परिवार हर नई ब्लॉकबस्टर फिल्म का इंतजार करता था। लगभग हर वीकेंड बच्चे और मेरी पत्नी सम्राट में फिल्म देखने की जिद करते थे। हम किराए पर फिल्में भी लाते थे, लेकिन थिएटर में जाना खास होता था - यह हमारी पारिवारिक सैर होती थी। अब हम सबके फोन पर फिल्में होती हैं, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि ये चहल-पहल वाली जगहें अब खत्म हो रही हैं।"

प्रस्ताव को मंजूरी देते समय, DUAC ने यह भी बताया कि डिजाइन में जरूरत के हिसाब से डबल-स्टैक पार्किंग को शामिल किया जाना चाहिए, और इसे ठीक से लागू करने की जिम्मेदारी आर्किटेक्ट और डेवलपर की होगी। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सोलर पैनल को एक अच्छी तरह से बनी हुई संरचना पर लगाया जाए, ताकि उसके नीचे की जगह का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके, वहाँ छाया रहे और गर्मी कम हो, और उसका रखरखाव भी आसान हो। इन सब के साथ, यह इमारत की सुंदरता को भी बढ़ाएगा।