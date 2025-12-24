दिल्ली में छात्र पर चाकू से हमला, बहन से बात करने पर भाई ने साथी संग मिलकर गोदा

संक्षेप: समयपुर बादली में 10वीं के छात्र पर उसकी सहपाठी के भाई ने चाकू से जानलेवा हमला किया; पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है और घायल छात्र का उपचार जारी है।

समयपुर बादली इलाके में दो नाबालिगों ने शनिवार को छात्र को चाकू से गोद कर घायल कर दिया। दरअसल, घायल छात्र एक नाबालिग की बहन से फोन पर बात करता था, जिससे वह नाराज था। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कर दोनों नाबालिगों को दबोच लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय वंश (परिवर्तित नाम) परिवार सहित सिरसपुर गांव में रहता है और स्थानीय सरकारी स्कूल में कक्षा दस का छात्र है। वंश ने बताया कि वह स्कूल की शाम की पाली में पढ़ने जाता था जबकि सुबह की पाली में पढ़ने वाली वंशिका (परिवर्तित नाम) से उसकी फोन पर बात होती थी। वंशिका भी कक्षा दस की छात्रा है। इस बात की जानकारी वंशिका के 16 वर्षीय भाई संदीप (परिवर्तित नाम) को मिल गई। संदीप भी इसी स्कूल में 11वीं का छात्र है। संदीप ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शनिवार को स्कूल जा रहे वंश को रास्ते में रोक लिया। फिर दोनों ने वंश पर चाकू से ताबड़तोड़ वारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गये। इस दाैरान वहां काफी संख्या में लोगों के जुटने से आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। वहां माैजूद लोगों राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने वंश की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया और एसआई घनश्याम स्वामी की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को इलाके से दबोच कर जेजेबी के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं घायल की हालत खतरे से बाहर है।