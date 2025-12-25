Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi samaypur badli minor girl gangrape liquor crime pocso case
शराब पिलाकर 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, दिल्ली में शर्मनाक वारदात

शराब पिलाकर 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, दिल्ली में शर्मनाक वारदात

संक्षेप:

दिल्ली के समयपुर बादली में एक नाबालिग बच्ची को नशीली शराब पिलाकर दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

Dec 25, 2025 06:00 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में 12 साल की बच्ची को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को सामूहिक दुष्कर्म, पोक्सो और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार, 12 वर्षीय पीड़िता परिवार सहित समयपुर बादली इलाके में रहती है। वह कक्षा छह की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि करीब एक माह से पड़ोस की दुकान में बाल काटने वाले नरोत्तम से जान पहचान थी। इसके अलावा दुकान पर आने वाले ऋषभ से भी परिचय हो गया था। पीड़िता ने बताया कि शनिवार को वह घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान शाम को ऋषभ वहां आ गया। उसने बताया कि नरोत्तम ने अपने घर पर जन्मदिन की पार्टी दी हुई है। ऋषभ ने पीड़िता को अपने साथ नरोत्तम के घर पार्टी करने के लिए ले गया। फिर जबरन दोनों ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर शराब पिलाई और सामूहिक दुष्कर्म किया।

ऋषभ ने अचेत हो गई बच्ची को देर रात उसके घर के आगे फेंक दिया और फरार हो गया। जब परिजनों ने बच्ची को बदहवास हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पीड़िता ने होश में आने पर पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।