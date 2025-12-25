शराब पिलाकर 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, दिल्ली में शर्मनाक वारदात

राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में 12 साल की बच्ची को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को सामूहिक दुष्कर्म, पोक्सो और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, 12 वर्षीय पीड़िता परिवार सहित समयपुर बादली इलाके में रहती है। वह कक्षा छह की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि करीब एक माह से पड़ोस की दुकान में बाल काटने वाले नरोत्तम से जान पहचान थी। इसके अलावा दुकान पर आने वाले ऋषभ से भी परिचय हो गया था। पीड़िता ने बताया कि शनिवार को वह घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान शाम को ऋषभ वहां आ गया। उसने बताया कि नरोत्तम ने अपने घर पर जन्मदिन की पार्टी दी हुई है। ऋषभ ने पीड़िता को अपने साथ नरोत्तम के घर पार्टी करने के लिए ले गया। फिर जबरन दोनों ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर शराब पिलाई और सामूहिक दुष्कर्म किया।