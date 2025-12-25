दिल्ली में 13 साल की लड़की से घिनौनी हरकत, सैलून मालिक ने साथी संग किया यौन शोषण

संक्षेप: पुलिस के अनुसार, सैलून मालिक ने लड़की को अपने साथी (बैंक कर्मचारी) से मिलवाने के बहाने राजा विहार स्थित एक खाली घर में बुलाया। वहां पहुंचने पर, दोनों ने कथित तौर पर नाबालिग को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ यौन शोषण किया।

दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने समयपुर बादली इलाके में एक 13 साल की बच्ची के साथ कथित यौन शोषण के मामले में दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक 26 वर्षीय बैंक कर्मचारी है और दूसरा 28 वर्षीय स्थानीय सैलून मालिक है, जिन्हें विशेष जांच दल (SIT) ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पकड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह मामला 20 दिसंबर, 2025 की शाम को तब सामने आया, जब पुलिस को राजा विहार में एक नाबालिग को जबरन शराब पिलाने के संबंध में पीसीआर (PCR) कॉल मिली। मौके पर पहुंचने पर, जांच अधिकारियों ने शुरुआत में पीड़ित के पिता की ओर से दी गई शराब पिलाने की जानकारी दर्ज की। हालांकि, बाद में जब पीड़िता की मेडिकल जांच हुई और उसका औपचारिक बयान दर्ज किया गया, तब मामले की गंभीरता बढ़ गई और इसमें यौन शोषण की बात सामने आई।

पुलिस के अनुसार, सैलून मालिक ने लड़की को अपने साथी (बैंक कर्मचारी) से मिलवाने के बहाने राजा विहार स्थित एक खाली घर में बुलाया। वहां पहुंचने पर, दोनों ने कथित तौर पर नाबालिग को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ यौन शोषण किया। मेडिकल सबूतों और पीड़िता के बयानों के आधार पर, समयपुर बादली थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 और पोक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।