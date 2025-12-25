Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi samaypur badli 13 year old girl sexual harassment case two arrest including bank employee
दिल्ली में 13 साल की लड़की से घिनौनी हरकत, सैलून मालिक ने साथी संग किया यौन शोषण

संक्षेप:

Dec 25, 2025 03:34 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने समयपुर बादली इलाके में एक 13 साल की बच्ची के साथ कथित यौन शोषण के मामले में दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक 26 वर्षीय बैंक कर्मचारी है और दूसरा 28 वर्षीय स्थानीय सैलून मालिक है, जिन्हें विशेष जांच दल (SIT) ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पकड़ा है।

यह मामला 20 दिसंबर, 2025 की शाम को तब सामने आया, जब पुलिस को राजा विहार में एक नाबालिग को जबरन शराब पिलाने के संबंध में पीसीआर (PCR) कॉल मिली। मौके पर पहुंचने पर, जांच अधिकारियों ने शुरुआत में पीड़ित के पिता की ओर से दी गई शराब पिलाने की जानकारी दर्ज की। हालांकि, बाद में जब पीड़िता की मेडिकल जांच हुई और उसका औपचारिक बयान दर्ज किया गया, तब मामले की गंभीरता बढ़ गई और इसमें यौन शोषण की बात सामने आई।

पुलिस के अनुसार, सैलून मालिक ने लड़की को अपने साथी (बैंक कर्मचारी) से मिलवाने के बहाने राजा विहार स्थित एक खाली घर में बुलाया। वहां पहुंचने पर, दोनों ने कथित तौर पर नाबालिग को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ यौन शोषण किया। मेडिकल सबूतों और पीड़िता के बयानों के आधार पर, समयपुर बादली थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 और पोक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) हरेश्वर स्वामी (IPS) ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। SIT को निर्देश दिया गया है कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके। दोनों आरोपी—बैंक कर्मचारी (जेजे कैंप निवासी) और सैलून मालिक (राजा विहार निवासी)—फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानूनी सुनवाई के लिए एक पुख्ता मामला तैयार करने के उद्देश्य से जांच अभी जारी है।

