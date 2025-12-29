Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi saket court verdict fraud case signature match fail fsl report
साइन नहीं मिलने से 23 साल बाद 2 आरोपी हुए दोषमुक्त, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला

साइन नहीं मिलने से 23 साल बाद 2 आरोपी हुए दोषमुक्त, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला

संक्षेप:

दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने 23 वर्ष पुराने ठगी के मामले में अहम फैसला सुनाया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में हस्ताक्षर का मिलान फेल होने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद मानते हुए दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

Dec 29, 2025 06:40 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
share Share
Follow Us on

दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने 23 वर्ष पुराने ठगी के मामले में अहम फैसला सुनाया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में हस्ताक्षर का मिलान फेल होने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद मानते हुए दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा गौतम की अदालत ने मामले में आरोपी धर्मवीर और श्याम कुमार को दोषमुक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने शुरू से ही धोखाधड़ी की नीयत से शिकायतकर्ता से पैसे लिए थे। वहीं, मामले के तीसरे आरोपी बलबीर की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

ये भी पढ़ें:आपसी सहमति से तलाक लेने वालों को बहुत बड़ी राहत, दिल्ली HC ने सुनाया अहम फैसला

निवेश का लालच देकर ठगी का आरोप: यह मामला वर्ष 2002 का है। शिकायत के आधार पर ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता आशा ने पुलिस को बताया था कि वह घर पर ट्यूशन पढ़ाती थीं। उनके एक छात्र के परिवार और परिचितों बलबीर, श्याम और धर्मवीर ने उनसे परिवहन व्यवसाय शुरू करने और चिट-फंड समिति में निवेश का लालच देकर एक लाख रुपये नकद लिए। इसके बाद हर महीने किश्तों के रूप में भी रकम ली जाती रही। इसी प्रकार अन्य लोगों से भी लाखों रुपये की ठगी की गई।

दस्तावेज नहीं किए पेश

अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी श्याम कुमार के खिलाफ कोई स्वतंत्र और ठोस दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए। गवाहों के बयानों में रकम, तारीखों और पैसों के लेन-देन को लेकर कई विरोधाभास पाए गए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पैसे वापस न होना अपने आप में आपराधिक ठगी नहीं है, जब तक यह साबित न हो कि आरोपियों का शुरुआत से ही धोखा देने का इरादा था।

ये भी पढ़ें:4mm कम हाइट वाला बन सकेगा कमांडर, HC ने CAPF भर्ती से जुड़े केस में दी बड़ी राहत

रिपोर्ट ने पलट दी पूरी कहानी

अभियोजन पक्ष ने अपने केस के समर्थन में एक पत्र को मुख्य सबूत बताया था, जिस पर आरोपी धर्मवीर के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था। इस दस्तावेज को पैसों के लेन-देन की पुष्टि के तौर पर पेश किया गया। हालांकि, अदालत के अनुसार, यह पत्र जब आरोपी धर्मवीर के नमूना हस्ताक्षरों के साथ फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया, तो 6 मई 2005 की एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि दस्तावेज पर मौजूद हस्ताक्षर आरोपी के नहीं हैं। दस्तावेज पर हस्ताक्षर में छेड़छाड़ के निशान मिले हैं।

ये भी पढ़ें:'शारीरिक संबंध' कहने से ही रेप साबित नहीं होता, पॉक्सो केस में बोला हाईकोर्ट
ये भी पढ़ें:दिल्ली HC में मकान मालिक की बड़ी जीत; जज ने कहा- किरायेदार या कोर्ट उनकी…
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।