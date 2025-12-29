साइन नहीं मिलने से 23 साल बाद 2 आरोपी हुए दोषमुक्त, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला
दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने 23 वर्ष पुराने ठगी के मामले में अहम फैसला सुनाया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में हस्ताक्षर का मिलान फेल होने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद मानते हुए दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा गौतम की अदालत ने मामले में आरोपी धर्मवीर और श्याम कुमार को दोषमुक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने शुरू से ही धोखाधड़ी की नीयत से शिकायतकर्ता से पैसे लिए थे। वहीं, मामले के तीसरे आरोपी बलबीर की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।
निवेश का लालच देकर ठगी का आरोप: यह मामला वर्ष 2002 का है। शिकायत के आधार पर ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता आशा ने पुलिस को बताया था कि वह घर पर ट्यूशन पढ़ाती थीं। उनके एक छात्र के परिवार और परिचितों बलबीर, श्याम और धर्मवीर ने उनसे परिवहन व्यवसाय शुरू करने और चिट-फंड समिति में निवेश का लालच देकर एक लाख रुपये नकद लिए। इसके बाद हर महीने किश्तों के रूप में भी रकम ली जाती रही। इसी प्रकार अन्य लोगों से भी लाखों रुपये की ठगी की गई।
दस्तावेज नहीं किए पेश
अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी श्याम कुमार के खिलाफ कोई स्वतंत्र और ठोस दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए। गवाहों के बयानों में रकम, तारीखों और पैसों के लेन-देन को लेकर कई विरोधाभास पाए गए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पैसे वापस न होना अपने आप में आपराधिक ठगी नहीं है, जब तक यह साबित न हो कि आरोपियों का शुरुआत से ही धोखा देने का इरादा था।
रिपोर्ट ने पलट दी पूरी कहानी
अभियोजन पक्ष ने अपने केस के समर्थन में एक पत्र को मुख्य सबूत बताया था, जिस पर आरोपी धर्मवीर के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था। इस दस्तावेज को पैसों के लेन-देन की पुष्टि के तौर पर पेश किया गया। हालांकि, अदालत के अनुसार, यह पत्र जब आरोपी धर्मवीर के नमूना हस्ताक्षरों के साथ फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया, तो 6 मई 2005 की एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि दस्तावेज पर मौजूद हस्ताक्षर आरोपी के नहीं हैं। दस्तावेज पर हस्ताक्षर में छेड़छाड़ के निशान मिले हैं।