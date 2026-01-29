Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Saket Court refuses to cancel bail of illegal Bangladeshi immigrant, says no misuse of liberty
‘आजादी का कोई मिस्यूज नहीं हुआ’, साकेत कोर्ट का बांग्लादेशी नागरिक की बेल रद्द करने से इनकार

संक्षेप:

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को एक अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी बिलाल हुसैन को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस बात गौर किया कि ना बेल की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और ना ही आजादी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है।

Jan 29, 2026 11:34 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
एडिशनल सेशंस जज गौरव गुप्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा बिलाल हुसैन को दी गई जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपी ने उसे दी गई आजादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल किया है या उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है।

‘अनिश्चितकाल तक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता’

जज ने 28 जनवरी के अपने आदेश में कहा, “केवल इस बात पर कि आरोपी एक अवैध अप्रवासी है, उसे अनिश्चितकाल तक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। इस स्टेज पर, आरोपी को दी गई जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।”

वहीं, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं या जांच एजेंसी को ऐसा कोई नया सबूत मिलता है जिससे आरोपी को कस्टडी में लेना जरूरी हो, तो प्रॉसिक्यूशन इस संबंध में कभी भी नई अर्जी दायर कर सकता है।

24 नवंबर, 2025 को मिली थी जमानत

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने बिलाल हुसैन को 24 नवंबर, 2025 को जमानत दे दी थी। इसे चुनौती देते हुए राज्य ने जमानत रद्द करने के लिए एक अर्जी दी थी।

अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है। इसके अलावा, उसने आधार कार्ड सहित भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल किए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी निशानदेही पर अलग-अलग लोगों के नाम से कई आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए। आरोप है कि बिलाल बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में लाने और उनके लिए भारतीय पहचान पत्र बनवाने में शामिल था।

जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होना अभी बाकी है, क्योंकि UIDAI से अभी इसका जवाब नहीं मिला है।

आरोपी बिलाल होसेन को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर अवैध रूप से पार करते समय पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम के आधार कार्ड और पांच पैन कार्ड और बांग्लादेशी आईडी बरामद किए गए। पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसका भाई अनीश शेख अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। यह भी कहा गया कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह कोर्ट की कार्यवाही से भाग सकता है और दूसरे वॉन्टेड लोगों को आगाह कर सकता है। अभियोजन पक्ष ने आगे कहा था कि अपराध का तरीका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
